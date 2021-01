Smacchiatore “lavatrice” ad ultrasuoni per piccoli oggetti in offerta lampo a 33 euro

E’ un buon momento per comprare una lavatrice ad ultrasuoni portatile perché grazie ad un’offerta lampo su Gearbest si risparmia il 40% sull’acquisto. Al prezzo di circa 33 euro si può infatti acquistare un modello grande abbastanza per poter ospitare un orologio, un gioiello (con catenella annessa), un paio di occhiali, qualche componente di una tastiera, piccoli giocattoli, monete, oppure immergervi le setole dei pennelli usati per truccarsi.

Insomma tutti quei piccoli oggetti dai quali risulta difficile rimuovere lo sporco. Immaginate ad esempio la patina generata dal sudore che si infila tra le maglie del cinturino di un orologio o di una catenella, oppure l’unto delle impronte digitali sulle lenti degli occhiali, o il pulviscolo nelle testine dei rasoi elettrici. Farlo manualmente richiederebbe molta pazienza e tanto tempo, mentre con una soluzione di questo tipo si ottiene un oggetto “come nuovo” in circa tre minuti.

Questa piccola lavatrice infatti presenta una vasca in acciaio inox 304 nella quale è possibile immergere oggetti di questo tipo in acqua (magari pre-riscaldata a 35 gradi sul fornello della cucina), insieme ad un detergente consono per lo scopo. Visivamente sembra che non accada nulla, invece non appena si accende la macchina sfiorando il dito sul pulsante touch, gli ultrasuoni con vibrazioni a 45.000 Hz generano una serie di microbollicine invisibili all’occhio che si muovono in tutte le direzioni e vanno a scrostare impronte, macchie d’olio, residui di sporco ed eliminano gli odori senza graffiare gli oggetti, raggiungendo anche le zone più difficili.

Durante il funzionamento si percepisce soltanto un leggero ronzio, ma la lavatrice resta ferma sul posto grazie anche alla base antiscivolo di cui è dotata. Non richiede molta potenza – lavora a 15 W – pesa intorno ai 350 grammi e complessivamente occupa uno spazio di 21 x 10 x 6 centimetri circa.

Se siete interessati all’acquisto, questa particolare lavatrice ad ultrasuoni portatile come dicevamo si compra in offerta su Gearbest a 33 euro circa. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.