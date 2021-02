L’avocado scalda mani USB per superare l’inverno gelido a soli 17 €

Mani fredde, cuore caldo, recita un vecchio detto. Eppure ad oggi le soluzioni per riscaldare anche le mani non mancano di certo. Se in questo inverno gelido avete sempre le mani congelate, ecco la soluzione che fa per voi: lo scalda mani a forma di avocado, con batteria da 4000 mAh integrata è in offerta lampo a poco più di 17 euro. Potete acquistarlo a questo indirizzo.

Il design di questo scalda mani è, quanto meno, insolito, ma assolutamente divertente e curioso. Rappresenta un avocado tagliato a meta, con possibilità di riscaldarsi, e dunque riscaldare le mani di chi lo tiene, in appena 6 secondi. La forma, oltre che divertente, è stata in realtà studiata per meglio adattarsi al palmo della mano, restituendo una sensazione di calore diffusa.

Il piccolo scalda mani può raggiungere la temperatura di 42° C in appena due minuti, dopo averlo collegato alla presa USB, continuando poi a rilasciare calore costante, dopo averlo staccato dalla presa, semplicemente tenendolo tra le mani.

Come già anticipato, tra le caratteristico di pregio di questo dispositivo, la presenza di una batteria integrata da ben 4000 mAh, che renderà veloce e facile la ricarica tramite connettore USB Tipo-C. In questo modo si elimina anche il fastidio delle batterie AA, che potrebbero facilmente scaricarsi, lasciandovi così al freddo.

L’avocado, pardon lo scalda mani, integra un facile pulsante per accendere e spegnere la resistenza che fornisce il calore, così da poterlo trasportare facilmente anche in borsa, senza il rischio che il calore ne rovini il contenuto.

Piccolo e portatile, ha il vantaggio di essere trasportato con estrema facilità, così come il design ha il vantaggio di risultare un elemento decorativo, che può essere utilizzato in modo discreto, quindi in qualsiasi ambiente, anche a lavoro, oltre che a casa.

Il nucleo è fatto in silicone, morbido e delicato, con un touch and feel piacevole, mentre la scocca è in alluminio, così da offrire la migliore dissipazione del calore, che sarà veloce, oltre che e uniforme.

Il prodotto pesa poco più di 160 grammi è ha dimensioni contenute in 7,00 x 5,10 x 10,20 cm.

Il prodotto pesa poco più di 160 grammi è ha dimensioni contenute in 7,00 x 5,10 x 10,20 cm.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.