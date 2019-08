Bilancia digitale LCD pesapersone Huawei Honor: qualità e design hi-tech a soli 19 euro

Se volete mettere una buona bilancia in camera da letto oppure in bagno per far pesare tutta la famiglia, quella di Huawei è al momento scontata a soli 19,83 euro.

Si tratta di una bilancia pesapersone classica, senza particolari tecnologie Smart, che fa una sola cosa ma la fa benissimo: pesare le persone. Con un errore di massimo 100 grammi in eccesso oppure in difetto, può pesare tutta la famiglia, dai neonati di almeno 2,5 Kg fino al singolo adulto il cui peso non superi i 150 Kg.

Il piano superiore della bilancia è in vetro, il resto è costruito in policarbonato di colore bianco e design e linee fanno sì che risulti elegante e facile da accostare alla mobilia di qualsiasi ambiente, specialmente se moderna.

I piedini sono costruiti con materiale anti-scivolo e lo schermo sul quale viene mostrato il peso misurato di volta in volta assicura una buona luminosità anche alla forte luce diretta del Sole.

La bilancia di Huawei si accende automaticamente non appena una persona sale sulla pedana e al termine della misurazione (bastano pochi secondi) il valore misurato lampeggia tre volte e resta visibile per circa 10 secondi sul display LCD integrato. Dopo questo tempo di inattività, la bilancia si spegne automaticamente per risparmiare batteria.

A tal proposito, viene alimentata da tre batterie ministilo AAA non incluse in confezione. Per quanto riguarda il resto, misura all’incirca 26 x 26 centimetri ed è spessa appena 2,3 centimetri.

Se interessati all’acquisto, nel momento in cui scriviamo la trovate in offerta su Ebay a 19,83 euro con spedizione gratuita. E’ venduta da easybuyou, venditore Affidabilità Top con all’attivo oltre 9.000 vendite portate a buon fine e con un indice di gradimento pari al 98,1%.