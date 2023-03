Le batterie power station Bluetti sono in sconto per le Offerte di Primavera

Con una sola batteria Bluetti potete alimentare tutta la casa, sfruttando i raggi solari per accumulare energia da usare poi durante il giorno: un sogno che diventa realtà a basso costo grazie alle Offerte di Primavera Amazon che si protrarranno fino alla mezzanotte di mercoledì 29 marzo e grazie alle quali sarà possibile comprare in sconto diverse soluzioni che si adattano alle più diverse esigenze.

Potete dare un’occhiata all’intera promozione Bluetti spulciando la lista qui sotto: vi ricordiamo che questi sconti, salvo esaurimento scorte, terminano alla mezzanotte di oggi.

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile EB3A, 268Wh LiFePO4 Batteria Backup 600W(1200W Picco) AC Uscita, Ricarica da 0-80% in 30 Minuti, Generatore Solare per Campeggio (Pannello Solare Opzionale) In offerta a 299,00 € – invece di 449,00 €

sconto 33% – fino a 29 mar 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile EB55, 537Wh LiFePO4 Batteria Backup w/ 2 700W AC Uscite (1400W Picco), 100W Type-C, Generatore Solare per Campeggio, Emergenza (Pannello Solare Opzionale) In offerta a 569,00 € – invece di 749,00 €

sconto 24% – fino a 29 mar 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Generatore Solare EB3A con PV120 Pannello Solare Incluso, 268Wh Centrale Elettrica Portatile 1 600W (1200W Picco) AC Uscia, LiFePO4 Batteria Backup per Campeggio all’Aperto, Emergenza In offerta a 599,00 € – invece di 769,00 €

sconto 22% – fino a 29 mar 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile EB70, 716Wh LiFePO4 Batteria Backup, 2 1000W AC Uscite (1400W Picco) 100W Type-C, Generatore Solare per Campeggio, Viaggio, Off-grid (Pannello Solare Opzionale) In offerta a 699,00 € – invece di 849,00 €

sconto 18% – fino a 29 mar 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Generatore Solare EB70 e PV200 Pannello Solare, 716Wh Centrale Elettrica Portatile 2 230V/1000W AC Uscite, Pannello Solare da 200W, LiFePO4 Batteria Backup per Campeggio, Emergenza In offerta a 1099,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 19% – fino a 29 mar 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile AC200MAX, 2048Wh LiFePO4 Batteria Backup, Espandibile a 8192Wh w/ 4 2200W AC Prese (4800W Picco), 30A RV, Generatore Solare per Campeggio, Domestico, Emergenza In offerta a 1851,00 € – invece di 2399,00 €

sconto 23% – fino a 29 mar 23

Click qui per approfondire

Di più…

Per tutte le Offerte di Primavera di Amazon potete fare riferimento a questa sezione del nostro sito web: nell’articolo principale della promozione trovate invece tutti i dettagli sulla tre-giorni (27-29 marzo) di sconti. E non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri due canali Telegram Offerte Tech e Oltre Tech per l’elenco ragionato delle migliori offerte disponibili su Amazon e su altri negozi online.