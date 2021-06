Le Dash Cam AI accelerano i reclami assicurativi

Per gli operatori di trasporti e autotrasporti la tecnologia delle dash cam rappresenta un vantaggio in termini di riduzione dell’impatto finanziario degli incidenti stradali. Le riprese video raccolte dalle dash cam aiutano a contestare infrazioni alla guida, a determinare le colpe in un incidente, a scovare i truffatori assicurativi e a migliorare il comportamento del conducente.

L’integrazione della tecnologia AI nelle dash cam offre funzionalità ancora più potenti, per consentire alle aziende che gestiscono flotte di ridurre ulteriormente i costi e risparmiare tempo. Questo report è a cura di Tiziano Albani, European Sales and Business Development VIA Technologies Inc. Tutte le immagini sono di Via Technologies.

Lo stato dell’arte dei rapporti assicurativi

I gestori di flotte sono costantemente sotto pressione per massimizzare il tempo in cui la flotta è su strada. L’uso efficace dei veicoli, vitali per le operazioni quotidiane, rende queste attività suscettibili di perdite finanziarie quando i veicoli vengono ritirati dalla strada in caso di incidenti o guasti. Il costo delle riparazioni dei veicoli è costantemente in aumento e le dash cam si sono rivelate utili per accelerare i tempi delle relative richieste di indennizzo.

Le riprese della dash cam sono un testimone oculare con una visione imparziale di un incidente ed eliminano virtualmente le controversie per colpa del conducente, rendendo più probabile una richiesta di risarcimento assicurativo. Tuttavia, con ore e ore di filmati da esaminare, il processo di presentazione di un reclamo può richiedere molto tempo nella ricerca del video necessario. Tutto quel tempo sprecato rallenta la richiesta da parte dell’assicurazione, ritarda le riparazioni, tiene i veicoli fermi e può danneggiare i programmi di consegna e altre parti dell’attività che fanno affidamento su questi veicoli.

Le Dash Cam AI aiutano nei sinistri assicurativi

Sebbene le dash cam siano migliorate nel corso degli anni, con video a risoluzione più elevata, streaming live su connessioni dati mobili e funzionalità aggiuntive di assistenza alla guida, guardare ore di filmati rappresenta un ostacolo significativo ad applicazioni assicurative rapide. I recenti sviluppi con l’integrazione dell’IA offrono potenti funzionalità alle aziende basate su flotte, che contribuiranno a ridurre queste inefficienze.

L’intelligenza artificiale rappresenta un salto di qualità nell’intelligenza delle macchine e rimuove l’onere dai gestori di flotte eseguendo automaticamente analisi dettagliate dei dati. In sostanza, le tecnologie AI diventano gli occhi, le orecchie e la mente che raccolgono i dati, li analizzano e forniscono poi le informazioni. Non solo riducono al minimo il tempo impiegato dal gestore della flotta per trovare il segmento video corretto, ma forniscono anche una serie di altri potenziali vantaggi.

Ecco come funziona: la tecnologia AI segnala filmati rilevanti e importanti al gestore della flotta e salva filmati aggiuntivi unicamente a scopo di backup. Le dash cam AI classificano automaticamente gli eventi di guida in base alla loro gravità e avvisano i gestori della flotta di tali eventi in tempo reale. Questi avvisi non si limitano agli incidenti, ma includono anche altri eventi, come ad esempio frenate brusche e altro ancora. Per i sinistri assicurativi i filmati salvati pre-evento e post-evento forniscono un contesto intorno all’incidente e sollevano il gestore della flotta dall’eseguire questa attività manualmente. Il prossimo passo consiste nella raccolta di questi dati centralmente, nel cloud.

Gestione della flotta basata su cloud e certificazione di rete

Le dash cam AI da sole offrono potenti funzionalità per consentire ai gestori di flotte di trovare rapidamente i filmati degli incidenti. Ma se quel filmato è bloccato nella dash cam potrebbero volerci ore prima che il gestore della flotta riesca a recuperarlo e a presentare il reclamo.

La gestione centralizzata della flotta consente già alle aziende esperte di tecnologia di risparmiare tempo e denaro raccogliendo dati attraverso il cloud. La maggior parte delle dash cam non dispone di connettività mobile, il che crea una barriera all’utilizzo della gestione centralizzata: serve quindi una dash cam AI con una connessione mobile per trasmettere l’incidente alla direzione centrale per un’azione immediata.

Le dash cam VIA Mobile360 D700 AI forniscono questa funzionalità, sono certificate per le reti mobili AT&T, T-Mobile e Verizon e garantiscono connettività sempre attiva e costante. Supportano anche dati video telematici in tempo reale attraverso una rapida integrazione con tutte le principali piattaforme cloud commerciali, tra cui AWS e Microsoft Azure. Il filmato specifico dell’incidente viene consegnato tramite il cloud alla direzione centrale per un intervento immediato.

Le Dash Cam AI riducono gli incidenti

Far risparmiare tempo ai gestori di flotte e inviare rapidamente all’assicurazione le richieste di indennizzo è solo l’inizio. L’intelligenza artificiale può offrire tutta una serie di altri vantaggi, tra cui avvisi in tempo reale per frenate improvvise, salto delle pause necessarie, guida distratta e accelerazione rapida. Tutto può aiutare a rafforzare la reputazione di un’azienda e migliorare i suoi profitti. Alcune di queste funzionalità di intelligenza artificiale includono:

Lane Departure Warning: emette un segnale acustico per avvisare il conducente se il veicolo inizia a virare in un’altra corsia

Avvertimento collisione frontale: avverte della vicinanza al veicolo che precede. Può emettere un avviso e registrare l’incidente per ulteriori analisi

Sistema di monitoraggio del conducente: monitora il conducente per assicurarsi che resti sempre attento mentre è in viaggio. Monitora comportamenti di guida distratti come fumare mentre si guida, distogliere lo sguardo dalla strada o usare il telefono.

Le soluzioni di gestione della flotta VIA Mobile360 per autotrasporti e trasporti sono ideali per una gamma completa di applicazioni di sicurezza dei veicoli e telematica video e offrono una personalizzazione flessibile, combinando sistemi affidabili e all’avanguardia con assistenza e monitoraggio del conducente, consapevolezza della situazione e opzioni di tecnologia di integrazione cloud per soddisfare requisiti di implementazione specifici.

Per saperne di più su come aumentare l’efficienza e la sicurezza delle operazioni delle flotte di autotrasporti e trasporti con la Dash Cam VIA Mobile360 D700 AI è possibile visare questa pagina.

Per per tutti gli articoli di macitynet dedicati a veicoli elettrici e in generale alla mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.