Le licenze per Windows 10 e Office in sconto: si parte da 12,53€

Ecco una buona occasione per installare Windows 10 su una macchina che state rimettendo a nuovo oppure per installare Office e poter così lavorare sui documenti dal computer di casa senza spendere un occhio della testa: su CdkeySales, usando un codice, si possono comprare in sconto le licenze di entrambi con prezzi a partire da 12,53 euro.

Per quanto riguarda Windows, potete scegliere tra l’edizione Home e quella Pro di Windows 10. Le differenze tra una e l’altra sono elencate da Microsoft in questa pagina del sito ufficiale: in termini spicci, in Windows 10 Home manca la crittografia del dispositivo con BitLocker, il sistema WIP e tutta una serie di funzionalità dedicata principalmente all’uso del computer in azienda, perciò chi non ha particolari necessità da questo punto di vista, magari perché la licenza è destinata al computer di casa per smart working e videoconferenze, può limitarsi ad acquistare l’edizione Home.

Riguardo Office invece entrambe le licenze in sconto riguardano le edizioni Professional Plus, ma si può scegliere tra le 2016 e la 2019. Quel che cambia è un risparmio sulla spesa se si sceglie la 2016, pur rinunciando a qualche funzionalità introdotta nell’edizione più recente.

Ad esempio non c’è il tema scuro e mancano gli strumenti di apprendimento e riconoscimento vocale, oltre ad una serie di nuove funzioni e formule, diagrammi e miglioramenti per l’usabilità degli strumenti per l’analisi dei dati per Excel, presentazioni a effetto attraverso le funzionalità Zoom e Morph per PowerPoint, miglioramenti all’accessibilità per Word, modalità Focus Mode e gestione intelligente della posta in arrivo per ridurre le distrazioni per Outlook.

Anche in questo caso la scelta propenderà sull’uso che si intende fare dei programmi inclusi nel pacchetto. Se volete saperne di più potete dare uno sguardo alla panoramica di Office 2019 pubblicata da Windows.

Di seguito vi riportiamo l’elenco delle licenze in promozione con il prezzo di partenza e quello scontato, insieme al link per accedere alla relativa scheda e procedere con l’acquisto. Il codice per ottenere lo sconto è MAC20 ed è sempre lo stesso per ciascuna delle licenze in sconto.