Decoro di Natale last minute: con le luci Smart di Twinkly siete ancora in tempo

Siete ancora in tempo per adornare l’albero con le luci più intelligenti del momento: la soluzione smart made in Italy di Twinkly è vendita su Amazon con spedizione garantita entro Natale.

Per 149,99 euro spedizione compresa vi portate a casa in tempo per decorare la casa entro Natale un curioso dispositivo nato nel nostro paese che combina la possibilità di gestire autonomamente ben 250 luci LED con colori e temporizzazioni completamente libere.

Certo, le luci di natale che trovate in commercio hanno effetti selezionabili o in grado di avvicendarsi uno dopo l’altro ma nessuno è programmabile e personalizzabile come Twinkly, il set di luci di Natale adatte ad alberi di qualsiasi dimensione e sopratutto “componibili” e sincronizzabili.

Il cuore della soluzione è un trasmettitore Wi-Fi che permette sia un controllo diretto dal vostro smartphone sia l’abbinamento alla rete wireless domestica per poter interagire anche da un’altra stanza. Grazie allo smartphone (iOS o Android) potete scegliere istantaneamente l’effetto che vi piace e sopratutto disegnarlo letteralmente sullo schermo con le geometrie, i colori e le animazioni che preferite.

Il modello che vi stiamo segnalando è adatto anche ad alberi alti oltre due metri: il cavo sul quale sono incastonati i 250 LED è infatti lungo ben 20 metri. Come dicevamo se lo comprate entro pochi minuti arriverà domani, se tergiversate un altro po’ ve lo portate sicuramente a casa entro venerdì, o al più tardi saranno a casa vostra lunedì.

Se lo volete comprare subito, lo trovate su Amazon a 149,99 euro spedizione compresa.

Se non avete fretta in alternativa lo stesso kit è venduto a 109 euro da un venditore di terze parti. In questo caso risparmiate 41 euro ma comprandolo entro pochi minuti la consegna prevista balla tra il 23 dicembre e il 30 dicembre, quindi potreste riceverlo per Natale o alla peggio entro Capodanno. In ogni caso ricordiamo che anche questo pacchetto beneficia della Protezione Clienti Amazon, ovvero La Garanzia dalla A alla Z di Amazon che protegge il cliente quando acquista articoli venduti e gestiti da un venditore terzo e che copre sia la consegna puntuale sia la condizione degli articoli.