Le malattie più cercate dagli italiani nel 2020

Nonostante l’emergenza Covid-19 abbia catalizzato quasi totalmente l’attenzione, non è stata l’unica problematica legata al benessere e alla salute ad aver destato preoccupazione tra i pazienti dello Stivale. Ma quali sono le malattie che più hanno reso pensierosi gli italiani durante lo scorso anno? Quali le più cercate online? MioDottore, piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner, ha indagato i propri dati, analizzando le ricerche effettuate sulla sua piattaforma nel 2020, delineando ciò che maggiormente ha generato dubbi, necessità di chiarimenti o anche semplicemente curiosità tra i pazienti quando si parla di salute ed evidenziando analogie e differenze rispetto agli anni passati.

Dal 2018 endometriosi e menopausa si contendono, alternandosi, i primi due posti di questa speciale classifica e nell’edizione 2020 è l’endometriosi a essere capolista. Diversamente, al terzo gradino si posiziona sempre una patologia riconducibile all’area ortopedica: nel 2020 è l’osteoporosi (che dal 4° posto nel 2019 sale di uno scalino), l’anno prima si parlava invece di alluce valgo, mentre nel 2018 era la scoliosi la terza preoccupazione in ambito salute per gli italiani.

Ampliando l’analisi all’intera lista delle malattie più cercate online nel 2020, si evidenzia come le problematiche legate alla struttura scheletrica siano quelle che maggiormente impensieriscono gli italiani (11% delle ricerche totali), tra queste spiccano: osteoporosi, alluce valgo, ernia del disco, scoliosi, mal di schiena e sciatalgia. Seguono quelle relative alla sfera intima-sessuale (10% delle ricerche totali): nello specifico 4 disturbi interessano l’area ginecologica (endometriosi, menopausa, sindrome dell’ovaio policistico e cistite) e 1 andrologica (disfunzione erettile).

Infine, anche l’ambito dermatologico suscita apprensione e dubbi, registrando il 6% del numero totale di ricerche sulla salute con acne e alopecia, rispettivamente al 6° e 8° posto tra le patologie più cercate.

Rispetto all’anno precedente 3 new entry si inseriscono nella top 30 delle malattie più cercate nel 2020 e coinvolgono rispettivamente le aree psicologica, neurologica e ortopedica, nello specifico con: ansia, malattia di Parkinson e sciatalgia. Mentre sono assenti alcuni disturbi che avevano impensierito gli italiani nel 2019, ovvero setto nasale deviato, cisti sebacea ed epilessia.

Di seguito la top 30 dei termini più cercati:

1. Endometriosi

2. Menopausa

3. Osteoporosi

4. Alluce valgo

5. Fibromialgia

6. Acne

7. Ernia inguinale

8. Alopecia

9. Artrosi

10. Acufene

11. Emorroidi

12. Ernia del disco

13. Scoliosi

14. Lipoma

15. Mal di schiena

16. Sindrome dell’ovaio policistico

17. Depressione

18. Sindrome del tunnel carpale

19. Malattia di Alzheimer

20. Degenerazione maculare

21. Verruche

22. Obesità

23. Cefalea

24. Disturbo bipolare

25. Disfunzione erettile

26. Glaucoma

27. Ansia

28. Malattia di Parkinson

29. Sciatalgia

30. Cistite

Donne e uomini online: discrepanze e similitudini

Ancora una volta è la quota rosa a confermarsi più attenta in ambito benessere e la maggiormente attiva in rete quando si tratta di indagare lo stato di salute personale o dei propri cari: ben oltre la metà delle ricerche totali (63%), infatti, è stata effettuata da donne. Ma cosa cercano online donne e uomini? Se ai primi due posti di questo speciale ranking troviamo patologie differenti nelle ricerche femminili (endometriosi e acne) e maschili (osteoporosi ed ernia inguinale), la menopausa (3° posto) mette d’accordo i due generi. Sempre più donne, desiderano infatti essere informate su come affrontare la loro nuova fase di vita e gli uomini non vogliono farsi trovare impreparati.