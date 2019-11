Le migliori 5 e-bike da acquistare online: ecco la guida

Occupano ormai un posto d’eccezione tra i mezzi di locomozione preferiti dagli utenti. Stiamo parlando, ovviamente, delle biciclette elettriche. Abbiamo dedicato un articolo all’utilizzo delle e-bike, che vi consigliamo di leggere per usarle sempre nel pieno rispetto delle leggi. Di seguito, invece, vi proponiamo un elenco di cinque bici elettriche che vi consigliamo di acquistare.

Fiido D1

L’abbiamo recensita a questo indirizzo. La riteniamo davvero una delle migliori scelte al momento, insieme alla Fiido D2. Si tratta di una bicicletta elettrica pieghevole, dalle dimensioni assolutamente compatte, che può essere trasportata facilmente in un bagagliaio dell’auto, per essere spostata da un luogo all’altro, potendola utilizzare durante il weekend fuori porta. Il modello D1 presenta ruote piuttosto piccole, da 14 pollici, in grado di far risultare questa bici scattante, soprattutto nella modalità pedalata assistita.

Al momento costa circa 440 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.

Fiido D2

Perde un po’ nella ripresa e nello scatto iniziale durante la pedalata assistita, ma guadagna ruote più grandi, da 16 pollici, utili se si vogliono calcare strade leggermente più e un sellino ammortizzato, davvero comodo. Ad esclusione di queste differenze, si tratta di un modello molto simile alla Fiido D1. Noi l’abbiamo provata a questo indirizzo, e insieme alla D1 è davvero una delle biciclette elettriche di cui vi consigliamo l’acquisto.

Costa circa 430 euro, e si acquista nella variante di colore bianca o nera cliccando direttamente qui.

Samebike LO26

Se le Fiido rappresentano una soluzione molto versatile, per via delle dimensioni, Samebike LO26 è, invece, la più tradizionale delle mountain bike in salsa elettrica. Motore più potente da 350W in grado di raggiungere i 30km/h di velocità e superare 100 chilometri in autonomia, grazie ad una batteria da 10.4Ah/48V.

Ad ogni modo, le dimensioni maggiori non spaventino: anche questo modello può essere ripiegato per risparmiare spazio, ed essere conservata in appena 103 x 37 x 104 cm. La sicurezza è affidata anche ad un LED frontale per poter pedalare anche in notturna. La sua dotazione di servizio, invece, propone un display LCD, che fornisce tutte le indicazioni principali sulla marcia.

Al momento costa circa 820 euro e si può acquistare da qui.

Xiaomi HIMO C20

Appartenente all’ecosistema Xiaomi, questa HIMO C20 è un po’ a metà strada tra le Fiido e la SameBike, almeno per ciò che concerne le dimensioni. Gode di due pneumatici da 20 pollici e di un cambio Shimano a 6 velocità, con un motore da 250W, naturalmente brushless.

Permette di raggiungere gli 80 km di distanza, con una velocità di marcia massima di 23.7km/h. Ha una capacità di carica di 100 Kg, con un peso della bici pari a 21.1 chili, con dimensioni pari a 1470×610×1060mm.

Al momento di acquista a 611 euro circa direttamente da qui.

ENGWE EP-2

Se amate l’avventura la bici elettrica d scegliere ha tutt’altro aspetto. ENGWE EP-2 è massiccia e potente, con un telaio in lega di alluminio, spinta da un motore brushless da 500W permette di viaggiare ad una velocità massima di quasi 30 chilometri orari. Gode di doppio freno a disco e di cambio Shimano a 6 velocità, che aiuteranno nei percorsi più accidentati, anche per domare salite, dossi e cunette.

Anche in questo caso un computer di bordo mostrerà la velocità di marcia in tempo reale, la distanza percorsa, il livello di potenza impiegato e la tensione della batteria. La bici non manca di un faro e del clacson. Il diametro delle ruote è di 20 pollici x 4 pollici, con una pressione raccomandata di 1.4 BAR, che aiuta nel trasporto di rider fino a 150 kg.

Costa poco più di 800 euro e si acquista direttamente da qui.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.