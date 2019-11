Single Day 11.11: la grande svendita Gearbest che anticipa il Black Friday

Come ogni anno è iniziata la Festa Dei Single, quello che per il mercato Cinese è l’appuntamento più importante dedicato allo shopping (più importante del Black Friday). Su Gearbest è dunque già possibile fin da ora accaparrarsi sconti incredibili su prodotti di ogni genere, sfruttando un’occasione che viene una sola volta ogni 365 giorni. Ecco la guida completa per districarsi fra le offerte dell’e-commerce cinese.

Evento 11.11 Gearbest e vinci un coupon

In questa pagina potete accedere alla presentazione dell’evento da cui è possibile raggiungere le varie sezioni dedicate all’11.11 e visionare le offerte principali. È possibile partecipare anche ad un gioco che permette di vincere un coupon del valore fino ad 11 dollari accedendo con il proprio account per diversi giorni consecutivi, o visionare alcune offerte in anteprima.

Offerte Xiaomi

Forse la pagina più interessante di tutto l’evento, da qui è possibile visionare tutte le offerte dedicate al brand cinese più desiderato ed approfittare degli sconti esclusivi. Si parte dai prodotti più venduti passando dagli indossabili e gli smartphone, senza escludere accessori per la casa o per la mobilità smart.

Fra le offerte più succose segnaliamo:

Se siete alla ricerca di offerte Xiaomi, questa è la pagina perfetta.

Offerte Lampo Esclusive

Altra pagine da visitare assolutamente è quella dedicata alle super offerte lampo, che rappresenta il cuore dell’evento 11.11: una selezione dei migliori prodotti selezionati dagli esperti in offerta per sole 48 ore, con brand come Xiaomi, OnePlus e Amazfit fra gli altri.

Disponibili per esempio OnePlus 7 e OnePlus 7T a partire da soli 350 euro.

Le offerte in questa sezione saranno disponibili solo i giorni 10 e 11 novembre e saranno le più succulente fra quelle disponibili sul sito.

Spedizione veloce

Se siete alla ricerca di prodotti subito pronti per le spedizione e la consegna, è questa la pagina che dovete visitare. Si tratta di un elenco di offerte dedicate a gadget disponibili nei più vicini magazzini europei di Gearbest, che una volta acquistati saranno consegnati in italia in massimo 5 giorni. È la sezione perfetta per chi è alla ricerca di un regalo di Natale e vuole essere sicuro di riceverlo per tempo.

Offerte smartphone, smartwatch, computer e tablet

Un’altra pagina da tenere d’occhio è quella dedicata in generale all’elettronica, con offerte principalmente dedicate a smartphone, smartwatch, computer e tablet, ma con molti sconti anche su altri dispositivi di elettronica di consumo, come dispositivi di automazione, auricolari, accessori, smart tv e tv box. Disponibile anche un numero di coupon limitati capaci di abbattere decisamente il prezzo se utilizzati quando ancora validi.

Offerte smart home

I migliori gadget scontati per gli appassionati di smart home si trovano in questa pagina: aspirapolvere automatici o wireless, luci intelligenti, spazzolini smart, prodotti dedicati alla cura personale, e accessori capaci di rendere migliore la vostra casa o semplicemente più comoda la vostra vita in casa sono tutti elencati in questa sezione.

Mobilità smart e stampa 3D

Per tutti i geek o i nerd appassionati di stampa 3D è disponibile un’apposita sezione in cui è possibile sfruttare le migliori offerte dedicate alla stampa a tre dimensioni, con prodotti che soddisfano ogni esigenza tecnologica ed anche economica.

Nella sezione sono disponibili anche alcuni prodotti per la mobilità smart (scooter e bici elettriche) e droni, per chi vuole già prepararsi alle prossime giornate all’aperto.

Offerte Alfawise

Possiamo concludere la carrellata con tutte le offerte dedicate al brand Alfawise, il brand di Gearbest con cui l’e-commerce cerca di offrire prodotti di elevata qualità ad un prezzo particolarmente accessibile. Se siete alla ricerca di gadget hi-tech capaci di darvi soddisfazioni senza alleggerire troppo il portafoglio, non troverete offerte migliori.

