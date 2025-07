Le offerte prime Day di Eve per una casa smart a prova di privacy

Nel panorama sempre più affollato della domotica, Eve Systems si è ritagliata uno spazio ben preciso: quello dei dispositivi intelligenti che parlano tra loro in modo semplice, trasparente e soprattutto rispettoso della privacy. Nata in Germania, Eve è un’azienda che ha puntato sin dall’inizio su una visione chiara: realizzare prodotti smart per la casa che non raccolgano dati personali, non richiedano cloud esterni e che si integrino perfettamente con l’ecosistema Apple. Una filosofia che oggi si estende anche al nuovo standard Matter, per una compatibilità ancora più ampia.

Ma cosa significa tutto questo per chi vuole una casa domotica moderna, funzionale e sicura?

L’approccio locale: tutti i dati restano tra le mura di casa

Uno dei principi fondamentali di Eve è che la casa è uno spazio privato, e la tecnologia non dovrebbe trasformarla in una vetrina per le aziende che raccolgono e vendono informazioni. Per questo, tutti i dispositivi Eve funzionano senza server esterni, appoggiandosi esclusivamente a HomeKit o alla rete locale tramite Thread, Bluetooth o Wi-Fi.

Niente account da creare, niente profilazioni, niente invio di dati a server remoti. I dispositivi comunicano solo con l’hub domestico (come un HomePod, un Apple TV o un Matter Controller), e tutto — dallo storico delle aperture di una finestra alla temperatura di una stanza — resta conservato in locale. Un vantaggio che non è solo teorico: significa maggior velocità, maggior sicurezza e la tranquillità di sapere che nessuno sta osservando come vivi in casa tua.

La compatibilità con Matter e il futuro multipiattaforma

Con l’arrivo dello standard Matter, Eve ha avviato un importante processo di transizione: molti dei suoi dispositivi sono già aggiornabili o compatibili con Matter, e possono quindi essere integrati non solo con Apple Home, ma anche con Google Home, Amazon Alexa e Samsung SmartThings. Una mossa che permette agli utenti di scegliere liberamente il proprio ecosistema preferito, senza rinunciare alla coerenza e all’affidabilità che contraddistingue Eve.

Eve è stata una delle prime aziende a offrire un programma di aggiornamento firmware gratuito per Matter, a dimostrazione di quanto creda in uno standard aperto e intercompatibile. E anche in questo caso, la gestione dei dati rimane coerente: tutto passa comunque dal tuo hub locale, senza cloud centralizzati o accessi esterni.

Una gamma completa di dispositivi smart

Il catalogo Eve include tutto ciò che serve per creare una casa connessa, elegante e facile da gestire. I più apprezzati? Il sensore Eve Door & Window, che rileva l’apertura di porte e finestre; Eve Motion, per attivare automazioni al passaggio; Eve Energy, la presa smart che misura i consumi e può spegnere i dispositivi a distanza; e ancora Eve Thermo per controllare i termosifoni e Eve Weather per tenere d’occhio il clima esterno.

A questi si aggiungono novità come Eve MotionBlinds, le tende smart motorizzate integrate con Thread e Matter, e Eve Aqua, la valvola per irrigazione che automatizza l’annaffiatura del giardino. Tutti i dispositivi sono curati nel design, semplici da installare e con un’app Eve per iOS pulita e ben strutturata.

Un’occasione da non perdere: le offerte Prime Day

Dal 8 all’11 luglio, in occasione del Prime Day, Eve propone sconti significativi su molti dei suoi dispositivi più apprezzati. È l’occasione ideale per chi vuole iniziare a costruire un ecosistema domotico basato su privacy, sicurezza e affidabilità — o per chi desidera espandere il proprio sistema con nuovi sensori e accessori smart.

L’offerta è particolarmente interessante per gli utenti Apple, ma grazie alla compatibilità Matter, anche chi usa Google Home o Alexa può ora accedere all’esperienza Eve con tutta la libertà del caso.

A 99,99 € invece di 149,95 € | sconto 33% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 99,99 € invece di 149,95 € | sconto 33% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 33,99 € invece di 39,95 € | sconto 15% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 93,99 € invece di 109,95 € | sconto 15% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 29,99 € invece di 39,95 € | sconto 25% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 56,99 € invece di 79,90 € | sconto 29% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 59,99 € invece di 89,90 € | sconto 33% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 114,99 € invece di 159,80 € | sconto 28% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 67,99 € invece di 79,90 € | sconto 15% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 69,99 € invece di 99,95 € | sconto 30% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 74,99 € invece di 99,95 € | sconto 25% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 29,99 € invece di 79,90 € | sconto 62% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 69,99 € invece di 99,95 € | sconto 30% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 99,99 € invece di 149,85 € | sconto 33% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 34,99 € invece di 49,95 € | sconto 30% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 169,99 € invece di 199,95 € | sconto 15% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 179,99 € invece di 249,95 € | sconto 28% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 179,99 € invece di 249,95 € | sconto 28% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 89,99 € invece di 149,95 € | sconto 40% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 79,99 € invece di 99,95 € | sconto 20% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 129,99 € invece di 179,90 € | sconto 28% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 79,99 € invece di 99,95 € | sconto 20% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 59,99 € invece di 79,90 € | sconto 25% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 49,99 € invece di 79,90 € | sconto 37% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 194,99 € invece di 279,95 € | sconto 30% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 67,99 € invece di 79,90 € | sconto 15% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 109,99 € invece di 159,90 € | sconto 31% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 79,99 € invece di 99,95 € | sconto 20% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...

A 84,99 € invece di 119,90 € | sconto 29% – fino a 11 lug 2025

Sto caricando altre schede...