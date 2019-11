Le periferiche Razer sono in sconto su Amazon per il Black Friday

Per la settimana del Black Friday, Razer offre ai propri fan l’occasione di portarsi a casa una serie di prodotti a prezzi davvero competitivi.

Fino al 2 dicembre, giorno conosciuto nell’ambiente con il termine Cyber Monday e con il quale si chiuderà la settimana di sconti pazzi avviata per festeggiare l’annuale Black Friday, sarà infatti possibile acquistare mouse, cuffie, joypad, tappetini e altri dispositivi a marchio Razer a prezzo ribassato.

Le offerte sono disponibili in alcuni negozi selezionati tra cui Euronics, Gamestop, Mediaworld e sul sito ufficiale, oltre che ovviamente nel negozio online che l’azienda ha aperto diverso tempo fa su Amazon, dove si arriva a risparmiare fino al 43%.

E’ infatti proprio qui che trovate diversi dei prodotti poc’anzi citati, con il vantaggio di poterli comprare anche in vista dei regali di Natale e con la possibilità di restituirli recuperando l’intera spesa entro e non oltre il 31 gennaio.

Ad esempio in promozione trovate il mouse con filo Razer Basilisk (qui la nostra recensione) a 49,99 euro anziché 70 (-29%) e il modello senza fili Razer Lancehead Wireless (recensito qui) a 84,99 euro anziché 150 (-43%).

Tra gli altri prodotti in promozione ci sono le cuffie Razer Nari a 119,99 euro anziché 142 (-15%) e le cuffie Kraken Tournament a 69,99 euro invece di 100 (-30%). E poi il controller di gioco Razer Wolverine Tournament Edition a 94,99 euro invece di 140 (-32%), il tappetino per gaming Razer Goliathus Chroma Goliathus a 32,49 invece di 40 (-19%) e la scheda di acquisizione per lo streaming Razer Ripsaw HD a 109,99 euro invece di 129,99 euro (-15%).

Potete dare uno sguardo a tutte le offerte visitando la pagina ufficiale del negozio Razer su Amazon. Vi ricordiamo che la Black Week è appena iniziata e avrà il suo culmine venerdì per il Black Friday, con chiusura al Ciber Monday di lunedì. Macitynet seguirà l’intero evento proponendovi le migliori offerte lampo e non: vi consigliamo di leggere questo articolo per scoprire come beneficiare di questo nostro servizio con il minimo sforzo.