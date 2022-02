Le sanzioni USA alla Russia potrebbero colpire Parallels, Kaspersky e altri

Le sanzioni alla Russia già predisposte da USA e UE dopo l’invasione dell’Ucraina sono pensate per avere impatto sull’economia russa e sulle azioni del governo russo, ma nuove misure sanzionatorie sul tavolo potrebbero colpire note aziende che lavorano nel settore della tecnologia.

Lo riferisce ZDNet elencando tra queste Kaspersky Lab, azienda specializzata in software di sicurezza; questa si è già più volte scontrata con il governo USA, insinuando una loro collaborazione con il governo di Putin. Eugene Kaspersky, fondatore dell’azienda, ha più volte negato fermamente qualsiasi legame con Putin ma gli americani continuano a non fidarsi e riferiscono della necessità di ulteriori esami, problematiche che certamente peggioreranno con il deterioramento del rapporto tra Stati Uniti e Russia.

Ad affrontare problemi in senso anche NGINX azienda nota per lo sviluppo del web server omonimo, molto diffuso come web server leggero e ad alte prestazioni, sfruttato da varie aziende e come reverse proxy, load balancer, cache HTTP e proxy di posta elettronica (IMAP / POP3).

Più nota agli utenti Apple è Parallels, azienda acquisita da Corel nel 2018, famosa per il software di virtualizzazione Parallels Desktop. Storicamente lo sviluppo dell’applicazione di virtualizzazione è principalmente portato avanti a Mosca e Novosibirsk (in Russia). L’azienda in questione è stata fondata da Serguei Beloussov, nato nell’ex Unione Sovietica e successivamente emigrato a Singapore. Altri prodotti quali Virtuozzo (contenitore per tecnologia di virtualizzazione) e Plesk (soluzioni di gestione del Web per piccole aziende e hosting), sono prodotti scorporati dall’azienda nel 2017. Parallels offre anche Odin (in precedenza noto come Parallels Service Provider), piattaforma di cloud management venduta a Ingram Micro nel 2015.

Altra azienda che potrebbe essere nel mirino degli USA è la bielorussa Acronis. Dopo avere fondato Parallels nel 1999 ed essere stato coinvolto nella guida delle due aziende per un periodo, è diventato CEO di Acronis a maggio del 2013. Acronis è specializzata in prodotti per la cyberisucrezza, sistemi di deployment e storage management per Windows e Linux. Il quartier generale è a Singapore ma svolge attività di ricerca e sviluppo nell’Europa dell’est, oltre che in Israele, Singapore e Stati Uniti.

Veeam Software è una società informatica a capitale privato che sviluppa software di backup, disaster recovery e intelligent data management per le infrastrutture virtuali, fisiche e multi-cloud. Per anni questa azienda si è occupata di ricerca e sviluppo dalla sede di San Pietroburgo; è stata acquisita da Insight Partners nel 2020 e non è ancora chiaro quanto codice legacy relativo all’epoca della nascita dell’azienda in Russia è ancora presente nei suoi prodotti.

Questi sono solo alcuni esempi di aziende che potrebbero avere problemi da pacchetti di sanzioni contro la Russia e l’economia di Mosca in generale. Migliaia di piccoli sviluppatori offrono prodotti per Android, iOS, Mac, Windows, ecc., molti dei quali lavorano da strutture che si trovano in Russia. Oltre quindi al settore petrolifero e dei trasporti, pesanti misure potrebbero essere adottate per colpire il settore high-tech, con il blocco all’export dei semiconduttori e divieto di operare con qualsiasi entità che ha (o ha avuto) collegamenti di qualsiasi tipo con la Russia.