Learning by doing, imparare facendo: come diventare creativi e graphic designer

Crediamo molto nel Learning by doing, nell’imparare facendo. Mettere subito in pratica quanto appreso a livello di nozioni teoriche, consente di comprendere a fondo, imprimere nella memoria e ricordare più a lungo nel tempo un’esperienza vissuta.

Per noi è possibile apprendere efficacemente solo facendo pratica. Questo è il motivo per cui durante i nostri corsi, alla fine di ogni unità didattica di spiegazione, segue sempre un’esercitazione pratica: per verificare quanto appreso, fissarlo nella memoria e far emergere eventuali domande di chiarimento. Le esercitazioni pratiche si svolgono individualmente, sul proprio computer, ma sotto la supervisione del docente, pronto a rispondere a domande e chiarimenti.

Inoltre, da non dimenticare che molti dei nostri corsi ti preparano a sostenere gli esami di certificazione ufficiali Adobe (ACA: Adobe Certified Associate): il modo migliore per certificare le tue competenze e valorizzare al meglio la tua professionalità nel mercato del lavoro.

La didattica del learning by doing

Occorre fare un passo indietro per capire, storicamente, l’origine di questo approccio didattico.

La didattica del Learning by Doing nacque quando il filosofo John Dewey fondò a Chicago una scuola elementare sperimentale presso il Dipartimento Pedagogico dell’Università di Chicago. Tale scuola fu concepita come un laboratorio di pedagogia dove mettere alla prova le metodologie didattiche che la Scuola progressiva, di cui Dewey è il massimo rappresentante, aveva elaborato. Alla base di tutto c’è la convinzione che l’esperienza pratica costituisca il punto di partenza di ogni conoscenza educativa.

Facendo tesoro di questa convinzione, abbiamo strutturato un’offerta che spazia da corsi puramente teorici (vedi questo articolo, dove abbiamo parlato dei nostri corsi dedicati alle discipline più “accademiche”) a corsi più pratici, durante i quali non si impara soltanto ad usare uno strumento, ma si mette immediatamente in pratica quanto appreso, seguendo proprio la logica del learning by doing.

A sostegno delle tesi di John Dewey furono fatti diversi studi scientifici: il più noto e importante è conosciuto con il nome di “Cono dell’apprendimento”. Fu elaborato dal pedagogista americano Edgar Dale nel 1969 e l’obiettivo del suo studio era quello di dimostrare quanto i sensi e l’esperienza possano influenzare la memoria umana. Dale si accorse che l’efficacia e la durata nel tempo dell’apprendimento sono maggiori quando l’individuo è coinvolto attivamente e utilizza tutte le facoltà percettive e cognitive. Il modo migliore per assimilare ciò che si vuole apprendere, in modo duraturo, è sperimentare sul campo e fare esperienza diretta.

Corsi Espero di foto-ritocco, illustrazione e impaginazione

Nel nostro catalogo abbiamo anche corsi per creativi e graphic designer, perché non solo i tecnici Apple hanno bisogno di fare pratica durante i nostri corsi di formazione.

Abbiamo perfezionato percorsi formativi adatti a chi si occupa di composizione grafica, di impaginazione e di illustrazione digitale, a chi lavora nel mondo dell’advertising online e offline, a chi crea banner per campagne Google Ads. La necessità è sempre la stessa: apprendere in tempi brevi e con un metodo efficace come funzionano i software di grafica digitale e quali sono i trucchi del mestiere per ottimizzare il proprio lavoro e ottenere risultati migliori e professionali.

Questo è il motivo per cui i nostri corsi di Grafica creativa sono strutturati in modo da darti tutte le info sugli strumenti e le funzionalità di un software, ma anche per metterlo subito alla prova per ritoccare foto, elaborare immagini vettoriali, modificare grafiche per il web e per la stampa, creare infografiche e loghi, impaginare documenti di ogni tipo (dai flyer alle brochure, dai libri ai manuali e alle riviste digitali), progettare layout di pagina. E non solo!

Post-produrre immagini digitali con il Corso Photoshop Specialist

Durante questo corso, adatto agli amanti della fotografia e del fotoritocco, si affrontano problematiche (che sorgono quotidianamente per chi si occupa da poco di fotoritocco) e domande concrete, come ad esempio: ‘Come applicare correttamente i filtri artistici e i filtri correttivi’, ’Come personalizzare aree di lavoro e quali sono le scelte rapide da tastiera’, ‘Come risolvere aberrazioni cromatiche, distorsioni, problematiche delle lenti’. I partecipanti troveranno risposte pratiche ed esaustive a questi interrogativi nelle esercitazioni e dimostrazioni dei nostri docenti, che sono anche professionisti nell’ambito del graphic design.

Questo corso Photoshop Specialist è un percorso completo che permette di apprendere i fondamenti del fotoritocco, la manipolazione di immagini raster e le basi di fotomontaggio. Queste sono conoscenze molto utili per ottimizzare foto e immagini per la grafica pubblicitaria, la stampa… ma, soprattutto, il web e il social media marketing.

Chiunque abbia imparato ad usare Photoshop da autodidatta, grazie a questo corso può acquisire un metodo operativo efficace per gestire con rapidità l’immagine digitale nelle sue differenti declinazioni, dalla grafica su supporti tradizionali al web e ai nuovi dispositivi. Questo è possibile soprattutto grazie alla preparazione di docenti professionisti, certificati Adobe, che conoscono e trasmettono le teorie ma anche (e soprattutto) le buone pratiche per chi si occupa di graphic design.

Modificare immagini vettoriali con il Corso Illustrator Specialist

Il nostro corso Illustrator Specialist viaggia su un binario parallelo a quello del corso Photoshop Specialist: il metodo di apprendimento per i partecipanti e di insegnamento da parte dei docenti è lo stesso. Anche questo è un percorso completo, dedicato ad Adobe Illustrator, e ti rende autonomo nella manipolazione di immagini vettoriali (illustrazioni infografiche, immagini pubblicitarie, loghi, immagini coordinate, disegno creativo), nell’utilizzo degli strumenti artistici di illustrazione e nella scelta dei formati con cui esportare i tuoi progetti. Potrai anche progettare composizioni grafiche più complesse e realizzare effetti artistici d’impatto, grazie all’approfondimento delle tecniche avanzate di modifica dell’illustrazione digitale.

Progettare layout di pagina con i Corsi di InDesign

I nostri corsi di Adobe InDesign permettono agli iscritti di imparare a progettare e organizzare contenuti editoriali per la stampa e per il web. Impari a progettare layout di pagina e, alla fine del percorso, sei in grado di realizzare strumenti pubblicitari come flyer e brochure, molto utili per la comunicazione (anche sui social network e nel social media marketing, grazie alle loro versioni digitali).

Ecco un esempio di ciò che puoi imparare a fare alla fine del corso InDesign Base:

Lo diceva anche Confucio: “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”. La pratica ha un obiettivo preciso: il raggiungimento di un livello superiore di conoscenza. I corsi Espero condividono questa idea di formazione professionale.