Learning by doing, imparare facendo: come diventare Tecnico sistemista Apple

Crediamo molto nel Learning by doing, nell’imparare facendo. Mettere subito in pratica quanto appreso a livello di nozioni teoriche, consente di comprendere a fondo, imprimere nella memoria e ricordare più a lungo nel tempo un’esperienza vissuta.

Per noi è possibile apprendere efficacemente solo facendo pratica. Questo è il motivo per cui durante i nostri corsi, alla fine di ogni unità didattica di spiegazione, segue sempre un’esercitazione pratica: per verificare quanto appreso, fissarlo nella memoria e far emergere eventuali domande di chiarimento.

La didattica del learning by doing

Occorre fare un passo indietro per capire, storicamente, l’origine di questo approccio didattico.

La didattica del Learning by Doing nacque quando il filosofo John Dewey fondò a Chicago una scuola elementare sperimentale presso il Dipartimento Pedagogico dell’Università di Chicago. Tale scuola fu concepita come un laboratorio di pedagogia dove mettere alla prova le metodologie didattiche che la Scuola progressiva, di cui Dewey è il massimo rappresentante, aveva elaborato. Alla base di tutto c’è la convinzione che l’esperienza pratica costituisca il punto di partenza di ogni conoscenza educativa.

Facendo tesoro di questa convinzione, abbiamo strutturato un’offerta che spazia da corsi puramente teorici (vedi questo articolo, dove abbiamo parlato dei nostri corsi dedicati alle discipline più “accademiche”) a corsi più pratici, durante i quali non si impara soltanto ad usare uno strumento, ma si mette immediatamente in pratica quanto appreso, seguendo proprio la logica del learning by doing.

Imparare facendo: corsi per tecnici Apple, Graphic designer, SEO specialist e Videomaker

Tra i tanti corsi del nostro catalogo, i Corsi AppleCare sono senz’altro quelli in cui il risvolto pratico è di centrale importanza. Ma di fatto i corsi pratici spaziano dalla formazione di Tecnici Certificati Apple, che apprendono come diventare tecnici hardware (i corsi AppleCare appunto) alla formazione di specialisti software, sempre in ambito Apple iOS.

Inoltre, vi sono corsi dedicati a chi di occupa di grafica pubblicitaria e advertising (formazione in grafica creativa e fotoritocco, corsi di impaginazione ed editoria, corsi di illustrazione digitale).

E poi, ci sono corsi di video-editing, post produzione video, effettistica e percorsi di digital marketing che vanno dal SEO al Social Media Marketing, per imparare a posizionare il proprio sito sui motori di ricerca e a gestire strategie social efficaci.

Qui, in questa prima parte, ci concentriamo sui corsi AppleCare.

Imparare a fare assistenza su prodotti Apple: i corsi AppleCare

I corsi Apple Certified iOS Technician (ACiT) e Apple Certified Mac Technician (ACMT) sono quelli che fanno per te se vuoi diventare un tecnico certificato Apple e fare assistenza su iPhone e su Mac.

Inoltre, se il mondo della mela ti appassiona, sappi che puoi anche approfondire le tue conoscenze sistemistiche di iOS e macOS, iscrivendoti ad un corso per diventare uno specialista macOS e iOS.

Potrai apprendere – anche grazie ai nostri consigli: Dispositivi Apple: eleganti dentro e fuori – come riparare e manutenere iPhone e Mac, con la consapevolezza di operare su dispositivi che non sono il solo risultato dell’unione di hardware e software, ma veri e propri oggetti di design: emblemi di un moderno lusso contemporaneo, che richiedono cura e accortezza nell’essere maneggiati, specialmente in fase di riparazione o d’intervento sul sistema operativo.

Sessioni pratiche di smontaggio iPhone e Mac: così diventi un tecnico hardware Apple

Qui il learning by doing si applica alla perfezione: alle spiegazioni del docente (che è anche un tecnico professionista con anni di esperienza) si alternano le esercitazioni pratiche, sotto la supervisione del docente stesso, per apprendere meglio pratiche e procedure specifiche per il mondo Apple, per riparare correttamente iPhone, iPad e Mac.

Partecipando ai nostri corsi potrai fare esperienza diretta di smontaggio di iPhone, oltre che di procedure di riparazione e intervento su Mac e ottenere una certificazione ufficiale rilasciata proprio da Apple.

Docenti Certificati Apple: tencici professionisti

Parte integrante dei nostri corsi di formazione pratica – per diventare Tecnico AppleCare, Sistemista Apple, macOS Specialist – sono i nostri docenti. Non solo persone capaci di insegnare come intervenire su hardware e software Apple, bensì Tecnici Certificati Apple che, a loro volta, operano nel mondo del lavoro svolgendo interventi di riparazione su prodotti e software della mela. Le persone giuste per ottenere conoscenze teoriche e risposte a dubbi concreti.