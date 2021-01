Lenovo HX106, mono-auricolare Bluetooth per telefonate senza fili a 9,09 euro

E’ vero, per rispondere alle telefonate potete utilizzare qualsiasi cuffia o auricolare dotato di microfono, ma se ne desiderate uno dedicato e progettato appositamente per questo scopo, al momento c’è il Lenovo HX106 in offerta lampo a 9,09 euro.

Si tratta di un solo auricolare che vince il confronto con altri della stessa categoria TWS per via della forma ad uncino, simile a quella di un impianto cocleare, che gli consente di appenderlo all’orecchio offrendo così una migliore stabilità durante l’utilizzo. Soprattutto per chi usa il telefono per lavoro e si trova a rispondere continuamente alle telefonate, è una buona soluzione perché offre una lunghissima autonomia e un maggiore comfort nell’utilizzo.

La sua forma ampia e generosa consente infatti di incorporare una batteria da 160 mAh, molto più grande di quella per esempio da 93 mAh che troviamo nei singoli AirPods. Questa capacità, combinata con il software incorporato, promette fino a 20 ore di utilizzo oppure 120 ore in attesa, offrendo quindi una copertura completa per l’intero arco della giornata, lavorativa e non.

E’ impermeabile, quindi si può usare anche sotto la pioggia, e monta driver da 10 mm che promettono una buona qualità audio. Sulla parte posteriore sono incassati un pulsante per l’accensione e lo spegnomento del Bluetooth (usa la tecnologia 5.0) e il bilanciere per il volume. La testa dell’auricolare che si infila nell’orecchio, all’interno del quale si stabilizza per mezzo del gommino in-ear, è invece dotata di un pulsante – di tipo meccanico oppure touch, non si capisce – tramite il quale si può rispondere ad una telefonata, riagganciare oppure mettere in pausa e riavviare la produzione audio qualora lo si stesse utilizzando per ascoltare la musica.

Inoltre la testa può essere ruotata di 180 gradi, consentendo così di indossare comodamente l’auricolare sia sull’orecchio sinistro che su quello destro. Per quanto riguarda la ricarica, non c’è una custodia (vista anche la lunga autonomia che offre) ma la possibilità di ricaricare la batteria interna tramite cavetto USB con spina a contatto magnetico oppure, come si evince dall’immagine, tramite porta sul fondo.

Se siete interessati all’acquisto di Lenovo HX106 potete comprarlo in offerta lampo su Gearbest al prezzo di 9,09 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.