Lenovo L022, altoparlante con schermo e sveglia in offerta a 17,22 euro

Perché limitarsi ad acquistare un altoparlante Bluetooth quando con Lenovo L022 si può avere molto di più? Al momento è pure in sconto a 17,22 euro, quindi a meno della metà del consueto prezzo di listino.

Come dicevamo, questo non è semplicemente uno speaker Bluetooth: oltre questa tecnologia, in versione 5.0, che consente di trasmettere la musica senza fili da qualsiasi fonte audio dotata di Bluetooth, si può amplificare la musica di PC, telefoni, tablet e lettori MP3 tramite il tradizionale collegamento del cavo con spina jack audio da 3.5 millimetri alla presa AUX.

In alternativa è in grado di acquisire la musica da una comune scheda microSD, da inserire nell’apposito ingresso sul retro. La quarta ed ultima opzione di ascolto è data dalla presenza di un modulo radio AM/FM, consentendo quindi di ascoltare i programmi radiofonici preferiti sfruttando l’antenna integrata.

Queste fonti audio si possono richiamare all’occorrenza oppure si possono impostare come suoneria per la funzione di sveglia incorporata: si possono programmare fino a due diversi allarmi che, in alternativa, possono suonare anche impostando uno dei tre segnali acustici messi a disposizione dal sistema.

Per il resto del tempo questo altoparlante funge anche da orologio da tavolo, mostrando l’ora in grandi caratteri all’interno di uno schermo LED con copertura a specchio, che all’occorrenza può essere usata anche per truccarsi.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, le informazioni mostrate sullo schermo possono essere visualizzate regolando la luminosità su tre diversi livelli, in modo da adattare eventualmente l’uso di questo altoparlante anche come radio-sveglia per la camera da letto, così da non disturbare il riposo con una luce troppo forte.

Incorpora una batteria da 1.800 mAh che si ricarica in circa due ore e promette fino a 10 ore di autonomia ascoltando musica oppure 72 ore se lasciato in standby. Usa due subwoofer full-range da 52 millimetri ed eroga un massimo di 6 Watt. Per quanto riguarda gli ingombri, occupa uno spazio di circa 19 x 8,5 x 5,2 centimetri.

Se volete comprarlo, Lenovo L022 come dicevamo è al momento in offerta: anziché 40,47 euro lo comprate con il 57% di sconto ovvero a 17,22 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.