Lenovo L101, la soundbar da scrivania con anelli multicolor a 19,85 euro

Le soundbar sono principalmente altoparlanti molto potenti progettati per essere accostati ad un televisore, ma esistono anche modelli come il Lenovo L101, attualmente promosso in offerta con un codice a 19,85 euro, che funzionano in altri contesti.

Potenza e dimensioni infatti fanno sì che funzioni in ambito desktop, ad esempio in sostituzione degli altoparlanti di un computer sulla scrivania, oppure come soluzioni plug-and-play per ascoltare la musica da un lettore MP3. Per capirci, misura all’incirca 40 x 8 x 7 centimetri ed incorpora due driver da 3W, per un totale quindi di 6W. Il prezzo in offerta è quindi in linea con quello di altri speaker che troviamo online, che per meno di 20 euro possono essere anche più compatti ed offrire qualche watt in più.

Qui chiaramente si paga soprattutto il design, che non ha nulla da invidiare a quello dei più tradizionali speaker portatili che si trovano in commercio. Ha infatti l’aspetto di una soundbar e la finitura in ABS ricorda la scocca in alluminio di un computer Mac. Anche il tessuto che riveste gli altoparlanti è grigio in modo tale da conferire una certa linearità visiva alla cassa. Il tutto è completato da due anelli luminosi, posti alle due estremità, che si illuminano con effetto multicolore.

La forma ne facilita l’accostamento alla base di un qualsiasi monitor per computer, dagli iMac fino ai monitor curvi e non che accompagnano i computer desktop a torretta. Il collegamento audio avviene tramite cavo con spina jack da 3.5 millimetri e c’è una presa USB collegata ad un secondo cavo che presumibilmente funge da alimentazione, visto che non sono presenti batterie ad alimentare la soundbar.

Il prezzo, come dicevamo, è di pochi euro superiore a quello di diverse casse che in commercio possono offrire anche 10W per meno di 20 euro ma con questi non c’è paragone per il design. Per altro 6W sono più che sufficienti per garantire l’ascolto dei suoni di sistema delle applicazioni avviate sul computer, per la gestione delle videochiamate e, perché no, anche per l’ascolto spensierato della musica mentre ci si distrae al computer.

Se siete interessati all’acquisto, basta inserire il codice Q1LY1BUJUA nel carrello e ve la portate a casa per 19,85 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.