Lenovo LP1, gli auricolari TWS con Bluetooth 5.0 a soli 14,45 euro

Se state cercando un paio di auricolari completamente senza fili e volete spendere il minimo indispensabile, pur senza rinunciare alla qualità, allora date un’occhiata ai Lenovo LP1 che al momento, grazie ad un’offerta lampo, si possono comprare per pochissimo: solo 14,45 euro per la precisione.

Questi auricolari come dicevamo sono di tipo TWS, acronimo di True Wireless Stereo, il che vuol dire che non utilizzano alcun cavo. Sono insomma come gli AirPods di Apple per concezione. Sono accompagnati da una batteria che permette di estenderne l’autonomia e ricaricarli quando non sono in uso: complessivamente promettono fino a 12 ore di autonomia, quindi con una ricarica potete indossarli praticamente per buona parte della giornata sia per ascoltare la musica che per le telefonate.

Utilizzano la più recente tecnologia Bluetooth 5.0 quindi oltre ai consumi ridotti promettono una migliore trasmissione del segnale, buona portata e affidabilità. La ricarica della batteria della custodia avviene tramite presa USB-C – e si ricaricano completamente in appena un’ora e mezza – e grazie alla superficie touch esterna è possibile controllare la riproduzione musicale, rispondere alle telefonate e interagire con l’assistente vocale con il semplice tap e sfioramento. Non ci sono insomma pulsanti fisici, il che li rende più duraturi nel tempo perché non ci sono parti meccaniche che alla lunga potrebbero usurarsi.

Si accoppiano col telefono in automatico non appena vengono sfilati dalla custodia e grazie al gommino in-ear oltre a garantire una buonissima vestibilità, promettono anche una migliore insonorizzazione dai rumori esterni. Esteticamente sono molto curati: hanno un design lineare e moderno.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo al momento potete approfittare del vantaggioso prezzo in offerta su Gearbest dove potete portarveli a casa per soli 14,45 euro. Un prezzo eccellente per poter provare la tecnologia senza investire grandi somme. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.