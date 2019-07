Lenovo Z6 Lite, solo 150 euro per lo smartphone che fa sognare con quattro telecamere

Quando si parla di smartphone dall’ottimo rapporto qualità prezzo Lenovo non viene subito in mente, eppure se si guarda alle caratteristiche tecniche e al design, la società è solita sfornare veri e propri capolavori. Ad esempio, l’offerta in corso sul Lenovo Z6 Lite è di quelle da non lasciarsi sfuggire, al momento circa 150 euro.

Lenovo Z6 Lite è un phablet con enorme display da 6,3 pollici, tecnologia LCD e risoluzione Full HD+. Tra le altre caratteristiche tecniche di spicco il processore, Snapdragon 710, con il supporto di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria integrata. Naturalmente monta Android 9, localizzato in italiano, mentre l’autonomia è affidata ad una batteria monstre da ben 4050mAh. Ad affiancare il processore anche una collaudata GPU Adreno 616.

Reparto multimediale di tutto rispetto, con una configurazione tripla sul retro, con sensori da 16 + 8 + 5 MP, mentre sul frontale una camera da 16 MP. La dotazione a bordo propone anche diversi sensori, quali accelerometro, sensore di luce ambientale e di Prossimità, Giroscopio a Tre Assi, vano per doppia SIM, GPS, Glonass, Beidou e Bluetooth 5.0.

Naturalmente il terminale è sbloccato per l’uso internazionale, propone la ben nota banda 20, e non necessita di configurazioni particolari per essere utilizzato nel nostro paese: basta accenderlo, inserire l’account Google e iniziare a fruire di tutte le sue funzionalità. Tra le piccole novità che faranno la felicità degli audiofili la presenza di una porta jack da 3.5mm.

Solitamente ha un costo che supera i 200 euro, ma attualmente si acquista in offerta lampo a 153 euro. Clicca qui per acquistarlo nella colorazione nera.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.