Lepow Z1, monitor 15,6 da viaggio Full HD in offerta lampo a 176,46 euro

Per poter giocare in mobilità senza rinunciare all’esperienza di un monitor di taglia più grande, ecco la soluzione Lepow Z1, uno schermo Full HD da 15,6 pollici, con USB-C, pensata per tutti i gamer, ma grazie al quale poter godere di film e serie TV. Al momento in offerta lampo a 176,46 euro.

Il monitor, davvero sottile e facilmente trasportabile, propone a livello di connettività

porte HDMI e USB-C, così da poter collegare in tutta semplicità smartphone, PC, PS3, PS4, XBOX ONE o Nintendo Switch. È l’ideale per estendere la visione di gioco, ma utile anche per attività da studio, dunque per lavoro o, in generale, per l’intrattenimento domestico.

Il case che copre il monitor è realizzato in pelle, così da fornire protezione allo schermo, rendendolo anche elegante, senza rinunciare alla funzione di stand, così da poter godere dell’immagine senza doversi preoccupare di reggerlo con le mani.

E’ sottile, solo 0,8 cm, e pesa 800 grammi, non tanto considerando la diagonale da 15,6 pollici. Il monitor include anche die Altoparlanti integrati, così da migliorare l’audio durante la visione di film e serie TV. Naturalmente, il monitor supporta diversi dispositivi Apple, tra cui MacBook 12, Mac Book Pro, MacBook Air, e iPad Pro 2018 e versioni successive.

Il pannello IPS offre la possibilità di impostare proporzioni 16:9 o 4:3, a seconda dei contenuti da visualizzare, con una risoluzione 1920 x 1080. Offre16,7 milioni di colori, con una temperatura di colore di 6800K, e un contrasto con rapporto 1000:1, arrivando ad una luminosità massima di 300cd/m², con una copertura di colore del 72% e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

L’interfaccia in ingresso è Mini HD (segnale video), Tipo C funzione completa (video e alimentazione. Il monitor non manca neppure dell’ingresso da 3,5 mm per cuffie wired.

Solitamente Lepow Z1 ha un costo di 210 euro, ma al momento si acquista in offerta lampo a 174,46 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.