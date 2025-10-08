Festa Prime, i monitor LG per gaming e ufficio in sconto fino a mezzanotte

Quando si parla di schermi di qualità, da anni LG è sinonimo di innovazione e affidabilità. L’azienda coreana, tra i pionieri nel settore dei display, continua a dettare gli standard del mercato con monitor che coniugano tecnologia d’avanguardia, design curato e attenzione per le diverse esigenze di chi lavora o gioca ogni giorno davanti a uno schermo. La nuova gamma 2025 di monitor LG si divide in due grandi famiglie: i modelli UltraGear dedicati al gaming, e i monitor Smart e Office pensati per produttività, creatività e intrattenimento.

I monitor LG UltraGear: velocità, fluidità e immersione totale

La serie LG UltraGear è la scelta ideale per i gamer che cercano il massimo in termini di reattività e resa visiva. A partire dai modelli 24GS50F e 27GS50F, si entra in un mondo di fluidità con pannelli Full HD da 180Hz e tempi di risposta di 1ms, perfetti per gli eSport e le sessioni competitive.

Salendo di categoria, il 27GS75Q e il 32GS85Q portano la risoluzione a QHD con frequenze fino a 200Hz, tecnologia Nano IPS e compatibilità G-Sync e FreeSync, offrendo immagini vivide e precise con HDR10 per un contrasto sempre realistico.

Per chi vuole il top assoluto, LG propone modelli premium come il 27G850A con pannello 4K 240Hz e tecnologia Dual Mode, e gli spettacolari OLED curvi 34GS95QE e 45GX950A, veri capolavori per il gaming immersivo. Con tempi di risposta di soli 0,03 ms, refresh fino a 240Hz e compatibilità HDR True Black, questi schermi ridefiniscono l’esperienza visiva con colori profondi, contrasto infinito e design futuristico.

I monitor LG Office e Smart: produttività, comfort e versatilità

Per chi lavora, studia o crea contenuti, LG offre una linea di monitor pensata per la produttività e il benessere visivo. I modelli 24MS550 e 27MS550 puntano su pannelli IPS Full HD a 100Hz, regolazione in altezza e modalità Reader Mode, ideali per chi trascorre molte ore al computer.

Chi cerca uno spazio di lavoro più ampio può orientarsi sul 29U511A, con schermo UltraWide 21:9 perfetto per multitasking e editing video.

Infine, i modelli Smart 27U511SA e 32SR50F integrano webOS, Wi-Fi e app di streaming, trasformando il monitor in un vero centro multimediale, pronto per lo smart working e l’intrattenimento domestico.

Monitor Ufficio, smart e per Creativi

