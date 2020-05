Laptop Lhmzniy A9, in sconto di oltre 100 euro il notebook con 16 GB di RAM

Se per voi è arrivato il momento di cambiare notebook, date un’occhiata a Lhmzniy A9. Tra le sue caratteristiche spicca un quantitativo di RAM esorbitante: ben 16 GB. Al momento si acquista in offerta lampo con un forte sconto di oltre 100 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Lhmzniy A9 è dotato di uno schermo Full HD 1920 x 1080P da 14,1 pollici, mentre al suo interno è spinto da un processore Intel Celeron 3867U, che complice una RAM da ben 16 GB, riuscirà a garantire prestazioni assolutamente elevate, più veloce di un qualsiasi notebook con CPU Gemini-Lake N4100.

Arriva a casa con Windows 10 Pro a bordo, dunque pronto all’uso. La CPU, nel dettaglio propone 2 MB di cache, e una clock a 1,80 GHz. E’ affiancata da una GPU Intel HD 610, mentre la RAM a bordo è di tipo DDR3. Il modello in offerta propone anche una ROM SSD da 256GB, ma il notebook può essere aggiornato con memoria SSD fino a 1 TB.



Il portatile propone anche una camera frontale il cui sensore può essere chiuso, così da tutelare la privacy. Lhmzniy A9 offre una rastieta full size, che copre l’intera superficie del notebook, così da risultare comoda per la stesura di lunghi testi. Integra una batteria da 38 Wh, composta da due batterie al litio da 5000 mAh, con un tempo di standby di circa 12 ore e un tempo di utilizzo di circa 5 ore.

Si tratta chiaramente di un computer con sistema operativo Windows 10, dotato di speaker stereo per poter garantire ottime prestazioni anche dal punto di vista multimediale. Lato connettività troviamo invece due porte USB-A 3.0, una presa jack audio per cuffie, uno slot microSD per l’eventuale espansione della memoria, una presa HDMI per il collegamento ad un monitor esterno e la porta per l’alimentazione.

Al momento si acquista in offerta lampo a 316,88 euro, anziché 428,72 euro di listino.

