L’hub USB-C RUNFENGTE è un 12-in-1 con supporto 4K

Chi possiede anche soltanto un dispositivo dotato di presa USB-C dovrebbe prendere in seria considerazione l’acquisto dell’hub RUNFENGTE anche perché in questo momento, grazie ad un’offerta lampo, lo si può comprare per soli 36,48 euro.

Si tratta di un tutto-fare davvero completo visto che integra ben dodici porte. Innanzitutto c’è la presa Ethernet RJ45 per potersi collegare ad una rete cablata, molto comoda ad esempio in hotel o in tutte quelle situazioni dove è possibile agganciarsi ad una rete tramite cavo.

La seconda presa a disposizione è quella di tipo jack audio da 3.5 mm, anche qui per poter collegare speaker, cuffie e dispositivi via cavo con quei computer o cellulari di ultima generazione che non presentano più questa comodissima porta.

Ci sono poi tre porte USB-A tradizionali, due di tipo 3.0 a 5 Gbps e una 2.0. Da usare quindi non solo per lo scambio dei dati ma anche per collegare tastiera e mouse esterni, per dire.

Ci sono poi due ingressi HDMI che supportano la risoluzione 4K fino a @ 60 Hz. Possono essere usati sia per duplicare lo schermo del dispositivo, sia per estendere la scrivania virtuale.

C’è anche la presa VGA con supporto alla risoluzione Full HD a @ 60 Hz molto comoda per poter collegare vecchi monitor e videoproiettori.

Non mancano i lettori di schede SD e microSD, capaci di leggere il contenuto delle schedine che hanno una capacità massima di 2 TB e supporta la velocità di trasmissione dati fino a 60 MB/s.

Per finire ci sono due porte USB-C, una per garantire lo scambio dei dati e l’altra con supporto all’alimentazione passtrough con un carico massimo di 100 W, quindi praticamente va benissimo con qualsiasi dispositivo di ultima generazione, compresi i più recenti MacBook Pro.

Se questo non dovesse bastare a far scattare l’acquisto compulsivo, c’è da dire anche che è ben costruito visto che tutta la scocca esterna è in alluminio. E poi è molto compatto: misura circa 13 x 6 x 1,5 cm e il cavetto USB-C col quale si collega a smartphone, tablet e computer è lungo 10 centimetri, abbastanza per garantire una buona flessibilità dell’accessorio ma non troppo per ridurre gli ingombri al minimo.

Se siete interessati, come dicevamo il momento migliore per comprarlo è adesso: grazie ad un’offerta lampo ve lo potete portare a casa per soli 36,48 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.