Liectroux X6, lavavetri automatico con sistema anticaduta scontato del 46%

Se siete soddisfatti dell’aspirapolvere robot e volete automatizzare anche la pulizia di vetri, specchi, finestre e piastrelle del bagno, comprate Liectroux X6: al momento è in sconto quasi alla metà del prezzo di listino.

Questo robot, anziché presentare le due classiche piastre rotanti più comunemente diffuse in questa categoria di prodotto, è composto da un unico pezzo di forma quadrata, con un’area centrale scoperta e sulla quale troviamo la griglia di aspirazione, utile per creare il sottovuoto tra robot e vetro mantenendolo così incollato alla superficie.

I movimenti del lavavetri sono assicurati da due cingoli in gomma, anch’essi progettati per aumentare l’aderenza del robot alla superficie ed assicurare i giusti movimenti senza mai scivolare.

Il funzionamento è semplice: basta collegare l’alimentatore alla presa elettrica (e al lavavetri), quindi appoggiare il robot al vetro o allo specchio da pulire. Dopo l’accensione il motore comincerà ad aspirare creando il sottovuoto tra il lavavetri e la superficie nel giro di pochi secondi, sorreggendolo poi senza difficoltà (nonostante i suoi 1.2 Kg di peso).

Grazie al sistema di emergenza, in caso di interruzione improvvisa dell’elettricità il robot rimane comunque attaccato alla superficie, emettendo un bip acustico per segnalare la necessità di intervento dell’utente.

Questo dispositivo, normalmente in vendita per oltre 300 euro, è al momento proposto in offerta lampo su Gearbest a soli 165 euro, pari ad uno sconto del 46% (risparmiate più di 140 euro). L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.