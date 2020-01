LincPlus P2, il clone Macbook da 14 pollici è servito in offerta a 236,60 euro

C’è un nuovo clone del MacBook in città. Prende il nome di LincPlus P2, e si tratta di un ultrabook Windows davvero economico, ancor di più adesso che si acquista in offerta lampo a 236,60 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Il laptop è basato su processore Intel Celeron N3350, con frequenza di clock di 2,40 GHz. Esegue Windows 10, con una versione di prova di Microsoft Office installata a bordo. LincPlus P2 ha una tastiera di tipo QWERTY UK, dunque pienamente utilizzabile nel nostro paese.

Propone una scocca elegante e resistente in alluminio, che mantiene leggero il portatile, perfetto per studenti e pendolari, ma adatto anche durante i viaggi di lavoro, l’uso in famiglia e per il lavoro d’ufficio oltre che per l’intrattenimento.

LincPlus P2 è dotato di porta USB-C, oltre a proporre a livello di connettività una porta Micro HDMI, così da poter collegare il notebook ad un monitor esterno. Non rinuncia all’ingresso jack cuffie da 3,5 mm, e nemmeno a due porte USB 3.0 full size, oltre allo slot per micro SD. Al suo interno propone una memoria eMMC da 32 GB, ma è previsto anche lo slot per SSD M.2, così da velocizzarne le prestazioni.

Sebbene la cornice sia davvero ben ottimizzata, sulla parta superiore insiste una webcam frontale da 2 MP, così da poter supportare chiamate video, dunque adatto per Skype e software simili. Il display è IPS Full HD con risoluzione 1920×1080, con diagonale da 14 pollici, in grado di restituire immagini di alta qualità.

La batteria assicura un’autonomia di 8-10 ore di utilizzo medio. A livello di connettività propone un modulo WiFi integrato dual band, 2.4G e 5G, per una connessione più stabile e più veloce rispetto ai notebook con modulo WiFi singolo a 2.4G.

LincPlus P2 è spesso solo 1,75 cm, e ha un peso di appena 1,42 Kg. Le misure del corpo sono contenute in 33,25 x 22,61 cm. Solitamente costa 327 euro, ma al momento è in offerta a 236,60 euro. Clicca qui per acquistarlo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.