L’IA permetterà di comunicare con alcuni animali

Karen Bakker è l’autrice di “Sounds of Life: How Digital Technology Is Bringing Us Closer to the Worlds of Animals and Plants”, volume che evidenzia come droni, registratori digitali e intelligenza artificiale (IA) siano attualmente in grado di farci ascoltare i suoni della natura e degli animali con modalità e dettagli prima impossibili.

Interpellata dal sito Vox, Bakker si chiede fino a che punto tecnologie in questo ambito potranno spingersi. Postazioni per l’ascolto automatizzato sono state collocate in ecosistemi presenti in varie parti del nostro pianeta, dalle foreste pluviali, alle profondità oceaniche, e la miniaturizzazione ha permesso agli scienziati di attaccare microfoni su piccoli animali come le api da miele, ricavando dati che consentono di osservare e studiare la natura oltre i limiti delle nostre normali capacità sensoriali.

Sono stati ideati dispositivi in grado di memorizzare quantità enormi di dati, in precedenza impossibili da elaborare manualmente, e ricercatori specializzati in bioacustica stanno sfruttando l’intelligenza artificiale per setacciare dati memorizzati su “montagne” di registrazioni per individuare pattern (modelli) utili per capire come comunicano gli animali tra loro.

Esistono database con i “canti” delle balene (una serie di suoni emessi dai cetacei per poter comunicare), la danza delle api (un sistema di comunicazione che mettono in atto le api per scambiarsi le informazioni) e altri animali ancora e Bakker non esclude la possibilità che un giorno potremmo avere l’equivalente di un Google Translate per i suoni e i versi degli animali.

Bakker riferisce ancora che, usando IA, è già ora possibile creare robot in grado di comunicare con alcuni animali, abbattendo la barriera della comunicazione inter-specie. Un rudimentale esempio è stato già sperimentato da alcuni scienziati tedeschi che sono riusciti a codificare i ronzii delle api, creando un robot che le spinge verso gli alveari. Il robot in questione è in grado di usare la danza circolare e dell’addome delle api spingendole dove si desidera per succhiare il nettare dai fiori.

Il prossimo passo al quale puntano gli scienziati è impiantare questi robot negli alveari, facendo in modo che le api li accettino come membri naturali della loro colonia, un’idea che permetterebbe di avere un grado di controllo senza precedenti sugli alveari, addomesticando in altre parole le api e sfruttandole con modalità che lasciano perplessi dal punto di vista etico. D’altra parte non è la prima volta che si sfruttano animali per scopi discutibili: come non ricordare i vari animali usati in guerra, dai minatori nelle gallerie, o più semplicemente come bestia da soma o da tiro.

Per tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale è possibile partire da questa pagina di macitynet.