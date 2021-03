LivePods Lenovo in offerta su Amazon: cuffie TWS a 15,99 con coupon

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari True Wireless, queste cuffie Lenovo potrebbero fare al caso vostro, soprattutto per via del prezzo più che dimezzato: grazie al coupon che vi proponiamo in calce, anziché 40 euro, potrete pagarle solo 15,99 euro. Clicca qui per acquistarla.

A livello di design queste cuffie hanno uno stile simile a quello di AirPods, sia per quanto concerne l’auricolare, che proprio come gli auricolari Apple è semi in ear, che anche per il gambo allungato, che le differisce particolarmente rispetto a quelle a bottone.

Gli auricolari propongono un controllo soft touch smart, dunque non ha pulsanti fisici da cliccare, proponendo così un’estetica compatta e leggera. Sono studiate per adattarsi al meglio al condotto uditivo, grazie al design semi in ear.

Propongono lunga durata, anche grazie alla presenza del case con batteria integrata, che sicuramente ne incrementa l’autonomia complessiva. Le cuffie sono certificate IPX4, dotate dunque di quel grado di impermeabile che consentono a questi auricolari di resistere a sudore, pioggia e polvere.

Sono basate su tecnologia Bluetooth 5.0, hanno bassa latenza e basso consumo energetico, e i due auricolari sono assolutamente intercambiabili, non facendo alcuna distinzione tra auricolare primario e secondario.

Gli auricolati TWS LivePods vengono forniti con doppi diaframmi e processo di verniciatura fine, dotati di driver da 10 mm che migliora l’effetto audio nel suo complesso. Sulla parte superiore del case è presente un display digitale, che consente il controllo in tempo reale dei livelli di potenza del case stesso, oltre che degli auricolari destro e sinistro. Sono disponibili nella colorazione nera, con una finitura lucida molto elegante e raffinata.

Solitamente hanno un listino di quasi 40 euro, mentre al momento si possono acquistare su Amazon a soli 15,99 euro grazie al codice sconto PCT9G9SY da inserire nel carrello.

Clicca qui per acquistare, ovviamente con tutte le garanzie di un acquisto su Amazon.