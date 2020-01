Lo sconto del 20% sui ricondizionati Amazon scade il 31 gennaio

Il prezzo dei prodotti già scontati del Warehouse di Amazon è ulteriormente ribassato del 20% ancora per pochi giorni. La promozione, in scadenza il 31 gennaio, comprende una serie di prodotti raggruppati all’interno di una pagina dedicata e come dicevamo resterà attiva soltanto fino alla mezzanotte dell’ultimo giorno del mese corrente. Lo sconto si applica automaticamente: basta trovare il prodotto interessato e aggiungerlo al carrello.

I migliori attualmente in promozione

Tra i migliori prodotti attualmente in sconto c’è l’Apple Magic Mouse 2, disponibile in diverse unità a partire da 60,67 euro, praticamente con uno sconto di quasi 30 euro rispetto al nuovo venduto su Apple Store. E’ l’ultimo dei mouse della Mela, con superficie multitouch e batteria ricaricabile tramite presa Lightning. Con lo sconto del 20% il prezzo scende a circa 4 euro.

Buono anche il prezzo degli EarPods, proposti con prezzi a partire da 14,24 euro. Sono l’ultima generazione degli auricolari con filo che Apple include nella confezione degli iPhone a partire dal 2012 con iPhone 5, nella versione con spinotto jack da 3.5 millimetri. Il prezzo di listino ufficiale è di 29 euro: con l’ulteriore ribasso del 20%, i prezzi partono da poco più di 11 euro.

Per finire anche iPhone XR in colorazione nera, con memoria da 64 GB, a partire da 643,20 euro, quindi con un risparmio di quasi 100 euro sul prezzo ufficiale Apple (739 euro). Con l’attuale ribasso del 20%, il prezzo del telefono scende a soli 515 euro.

Cosa sono i Warehouse di Amazon

Ricordiamo che gli Amazon Warehouse Deals, come spiega la stessa Amazon, sono «articoli resi, con lievi difetti (es. danni subiti in magazzino) o riparati che sono in buone condizioni, ma che non rispettano i rigorosi standard di Amazon.it e pertanto non possono essere venduti come “nuovi”». Prima di mettere in vendita i prodotti di Amazon Warehouse Deals, ne vengono verificate le condizioni estetiche e le funzionalità.

Il sistema con cui Amazon gestisce la vetrina del Warehouse è molto trasparente: viene ricevuto un prodotto, si verifica se è funzionante, si stabiliscono le condizioni estetiche del prodotto e del suo imballo e, dopo avere svolto una valutazione su questi parametri, l’articolo viene messo in commercio a prezzo ribassato.

In alcuni casi si tratta anche di prodotti nuovi ma con imballo interno leggermente danneggiato; molti dei prodotti di Amazon Warehouse Deals devono essere considerati “usati”, come ad esempio una TV che è stata rimossa dall’imballaggio e accesa, una caffettiera che è stata utilizzata un paio di volte, un libro che è stato letto o una fotocamera digitale utilizzata per scattare un paio di foto. Un sistema di valutazione che parte da usato – condizioni accettabili fino a come nuovo, aiuta a valutare meglio le condizioni del prodotto.

Grazie all’offerta valida solo oggi è possibile fare affari considerevoli perché i prodotti di Amazon Warehouse sono già di per sè molto convenienti; a questa convenienza si aggiunge poi la garanzia “dalla A alla Z” di Amazon.

Tutti i prodotti aderenti alla promozione sono raccolti in questa pagina. Oltre ai migliori sconti che vi abbiamo segnalato in apertura, alleghiamo di seguito una lista di prodotti selezionati dalla nostra redazione in quanto ritenuti tra i migliori attualmente in sconto.

