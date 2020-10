Lo scudo ceramico di iPhone 12 funziona: è il più resistente nei test di caduta

La compagnia di assicurazioni Allstate, a seguito di test di caduta dell’iPhone 12, afferma che si tratta del dispositivo più resistente mai testato, a conferma dei test dei giorni scorsi. Ovviamente, non aspettatevi miracoli.

Sia iPhone 12, che l’iPhone 12 Pro, sono sopravvissuti a tre test di caduta da quasi 2 metri di altezza su un marciapiede irregolare; la prima con il lato anteriore verso il basso, la seconda con il posteriore verso il basso e l’altra con il lato.

A seguito delle cadute, gli iPhone 12 sono rimasti completamente funzionanti, ma ovviamente i proprietari non sarebbero stati pienamente soddisfatti dei risultati. Entrambi i modelli hanno subito danni estetici in tutti e tre i test, con l’iPhone 12 Pro leggermente più danneggiato, quasi certamente per via del peso maggiore. Il video vale più di 100 parole.

Ad ogni modo, quel che si evince dal test è che il frontale Ceramic Shield è un enorme miglioramento. Dopo la caduta a faccia in giù l’iPhone 12 ha subito solo piccole crepe e bordi graffiati. Il risultato, è significativamente migliore sia del suo predecessore, l’iPhone 11, sia del Samsung Galaxy S20.

Dopo la caduta sul posteriore, l’iPhone 12 Pro ha registrato graffi lungo gli angoli e i bordi, mentre l’iPhone 12 è rimasto praticamente illeso. Da notare che il pannello posteriore dell’iPhone 12 non è realizzato in Ceramic Shield e la sua maggiore durata potrebbe, in parte, essere dovuta al suo design piatto. L’iPhone 12 Pro si è frantumato quando è caduto sul retro, provocando la rottura del vetro e la rottura della fotocamera. Il danno non è stato comunque catastrofico, perché il dispositivo ha comunque mantenuto inalterate tutte le sue funzionalità.

Quanto al test di caduta laterale, sia l’iPhone 12 che l’iPhone 12 Pro hanno subito graffi sul bordo in acciaio, specialmente lungo gli angoli. Per il resto, sono rimasti illesi.

