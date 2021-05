Smartphone Blackview A90 in promozione con coupon a soli 97€

Se volete comprare il nuovo Blackview A90 non fatevi sfuggire l’offerta lampo combinata con un codice sconto che vi permette di pagarlo quasi la metà del prezzo di listino: in breve per pochi giorni lo comprate a 97,77 euro.

Come gli altri smartphone della serie A di Blackview è caratterizzato da un design sottile ed elegante: per la precisione lo spessore è di 8,8 millimetri mentre il peso si attesta intorno ai 185 grammi. Lungo 16,6 centimetri e largo 7,8 centimetri, presenta un pannello curvo posteriore che ne migliora l’ergonomia quando lo si impugna con una sola mano.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche monta il processore quad-core MediaTek Helio P60 che, rispetto a quello utilizzato nel modello che va a sostituire, promette prestazioni per CPU e GPU superiori del 30%. E’ accompagnato da 4 GB di RAM e una ROM da 64 GB per l’archiviazione dei propri file e l’installazione delle app.

Monta inoltre una batteria da 4.280 mAh e funziona con il sistema Doke OS 2.0 basato su Android 11 che mette a disposizione alcune funzioni particolari come l’App Freezer per arrestare le applicazioni che restano attive in background facendo così risparmiare RAM e di conseguenza energia; c’è inoltre una modalità di gioco che interrompe la comparsa dei messaggi popup e le chiamate, RAM Fast per velocizzare l’avvio delle app anche del 30%, System Manager per migliorare, tra le altre cose, la pulizia dei file temporanei e le prestazioni della batteria.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, utilizza una tripla fotocamera posteriore con sensore Sony IMX363 da 12 MP e supporta la tecnologia HDR anche per i video. C’è la modalità notturna che migliora gli scatti specialmente dal punto di vista della nitidezza in condizioni di scarsa illuminazione mentre la fotocamera anteriore si appoggia al sensore Samsugn S5K4H7 da 8 MP ed è accompagnata dalle modalità Ritratto e Bellezza, entrambe potenziate dagli algoritmi di intelligenza artificiale.

Lo schemo è da 6,39 pollici ed ha una risoluzione HD a 1.560 x 720 pixel, con un rapporto d’aspetto pari a 19,5:9 e una copertura frontale dell’89%. Ci sono infine lo sblocco tramite scansione delle impronte digitali, il modulo NFC per i pagamenti senza contatto, la tecnologia OTG per il trasferimento dei file e la lettura delle chiavette e la ricarica wireless della batteria.

Dal 12 al 15 maggio si può comprare online approfittando dell’offerta lampo che permette di risparmiare il 43% rispetto al prezzo di listino: anziché 178,94 euro si compra per 101,99 euro. Se poi si inserisce il codice A90BLACKVIEW si risparmiano altri 4,22 euro, pagandolo in definitiva 97,77 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.