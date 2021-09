Lo smartphone Nokia 3.1 Plus è in offerta a 95,04 euro

Se vi serve uno smartphone da battaglia o più semplicemente non avete bisogno di chissà quale tecnologia per un telefono, potete combinare risparmio e qualità approfittando dell’offerta lampo attualmente in corso sul Nokia 8.1 che, per poche ore, potete comprare a 95,04 euro.

Si tratta di uno smartphone che a questo prezzo è davvero un affare perché comunque monta un ottimo schermo LCD da 6 pollici con pannello IPS e una risoluzione pari a 1.440 x 720 pixel, con rapporto d’aspetto di 18:9 e 268 ppi, con una copertura frontale pari al 77,5%.

Anche il processore non è male: si tratta di una CPU MediaTek Helio P22 MT6762 costruito a 12 nm, di tipo octa-core a 2.0 GHz, accompagnato da GPU PowerVR GR8320, 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione che volendo può essere estesa fino a ulteriori 400 MB inserendo una microSD nell’apposito slot.

Si tratta di un telecono con connettività 4G dotato di una doppia fotocamera posteriore: la principale usa un sensore da 13 MP con apertura di diaframma pari a f/2.0 mentre la secondaria, per la sfocatura nella modalità ritratto, è da 5 MP con apertura f/2.4, accompagnate da flash LED, con supporto alla tecnologia HDR e capaci di registrare video in Full HD a 1080p e 30 fps. La fotocamera frontale invece è da 8 MP con apertura f/2.2 e può registrare video in HD a 720p e 30 fps.

Questo telefono può ospitare fino a 2 schede SIM contemporaneamente, monta una batteria da 3.500 mAh con ricarica a 10 Watt, un sensore per la scansione delle impronte digitali sul retro ed è alimentato dalla versione 8.1 di Android Oreo. Per quanto riguarda gli ingombri, misura all’incirca 15,7 x 7,6 x 0,8 centimetri.

L’offerta attuale come dicevamo è particolarmente interessante perché permette di comprare Nokia 3.1 Plus a 95,04 euro anziché 129,52 euro, quindi con un risparmio del 27%.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.