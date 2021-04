Lo smartphone Nokia 6.1 è in sconto con un codice a 89,74 euro

Se avete bisogno di cambiare smartphone e ne volete comprare uno che seppur non incorpori le tecnologie di ultima generazione sia ancora affidabile e attuale perché puntate soprattutto al risparmio, non fatevi sfuggiare l’offerta attiva sul Nokia 6.1 che, grazie ad un codice sconto, si compra a 89,74 euro.

Questo smartphone è stato commercializzato a maggio 2018, quindi ha quasi tre anni di tecnologie arretrate, ma da quasi un decennio gli smartphone hanno raggiunto un livello tale che la differenza tra una generazione e l’altra comincia a farsi sentire molto meno rispetto al passato. Nel caso del Nokia 6.1 in questione troviamo dentro il processore a otto core Snapdragon 630 a 2.2 GHz al fianco di una GPU Adreno 508 e 3 GB di RAM.

La capacità è di 32 GB ma è possibile aggiungere spazio inserendo una microSD nell’apposito slot, con un taglio massimo di 128 GB. Monta uno schermo LCD da 5.5″ di tipo IPS con rapporto d’aspetto di 16:9 e risoluzione Full HD a 1.920 x 1.080 pixel e 403 ppi con copertura in vetro Corning Gorilla Glass 3. E’ dotato di chip NFC per i pagamenti digitali, motore Android 9, Bluetooth 5.0, porta USB-C che abilita anche la ricarica rapida della batteria e connettività 4G LTE.

Per lo sblocco del dispositivo c’è il sensore adibito alla scansione delle impronte digitali sul retro del telefono mentre le ottiche, come per gli altri smartphone di Nokia, sono prodotte da Zeiss, quindi troviamo alta qualità anche dal punto di vista fotografico.

Come dicevamo, chi desidera comprarlo può approfittare dell’offerta su Gearbest dove normalmente viene venduto per 102,34 euro ma grazie all’offerta lampo attualmente in corso si può risparmiare l’8% pagandolo 94,60 euro. In questo momento è tuttavia possibile ridurre ulteriormente il prezzo inserendo il codice M64FECE937D53001 ottenendo praticamente uno sconto complessivo pari al 12%: il prezzo finale, come accennato in apertura, è di 89,74 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.