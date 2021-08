Lo smartphone OnePlus Nord N100 è in sconto a metà prezzo

Se volete un ottimo smartphone potente e tecnologicamente avanzato spendendo poco, c’è in offerta il OnePlus Nord N100 che, grazie ad un importante sconto, vi costa 120,10 euro.

Si tratta di uno smartphone dalle caratteristiche di tutto rispetto, a partire dallo schermo da 6,52 pollici con risoluzione HD a 720 x 1.600 pixel e 269 ppi, rapporto 20:9 e una copertura frontale dell’82,9% e con copertura in ventro Corning Gorilla Glass 3. Monta una tripla fotocamera posteriore, di cui la principale su sensore da 13 MP con apertura f/2.2 capace di registrare video in Full HD a 1080p e 30 fps, una secondaria fotocamera macro da 2 MP con apertura f/2.4 e una terza fotocamera per le foto ritratto con le medesime caratteristiche. La fotocamera anteriore invece è da 8 MP con apertura f/2.0 e c’è anche la tecnologia HDR.

Incorpora una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 18 Watt, il modulo Bluetooth con tecnologia 5.0, la radio FM e la connessione USB-C 2.0 con supporto OTG. C’è inoltre il modulo GPS, una presa jack per cuffie da 3.5 millimetri e gli speaker stereo, oltre ad un sensore per la scansione delle impronte digitali sul retro.

Si tratta di un telefono Dual SIM con supporto alle reti 4G LTE, dotato di un processore octa-core Qualcomm SM4250 a 1.8 GHz, affiancato da GPU Adreno 610, 4 GB di RAM e 64 GB di ROM. E’ alimentato da Android 10 personalizzato con OxygenOS 10.5 e dal punto di vista degli ingombri è grande 16,5 x 7,5 x 0,85 centimetri e pesa 188 grammi.

L’offerta attuale è parecchio interessante perché rispetto al prezzo di listino, di 259,12 euro, è attivo uno sconto del 54% che porta il prezzo finale di acquisto a 120,10 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.