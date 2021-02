Smartphone X50 Plus: prezzo bomba a soli 47 euro

Scansione del volto, quattro fotocamere e un frontale tutto schermo: credereste mai che uno smartphone con queste tecnologie costa 47 euro? E invece è proprio così, ma dovete sbrigarvi perché si tratta di un’offerta limitata nel tempo e nelle scorte.

Il dispositivo in promozione è X50 Plus, un telefono che presenta uno schermo HD con diagonale da 5.8 pollici con una copertura frontale pari al 91%. La cornice quindi è sottilissima, quasi assente in verità perché l’unica porzione effettivamente visibile si trova sul bordo superiore ed ha lo scopo di raccogliere al suo interno i sensori utili per il funzionamento del telefono.

Oltre alla capsula auricolare qui si trova infatti la fotocamera anteriore da 8 MP coadiuvata dagli algoritmi di intelligenza artificiale che consentono di riconoscere il volto ed applicare degli effetti di correzione senza richiedere alcuna abilità nel fotoritocco. Con pochi click è infatti in grado di rimuovere le imperfezioni della pelle, sbiancare i denti e ingrandire leggermente gli occhi in modo da catturare selfie pronti per essere condivisi.

Sul retro ci sono quattro fotocamere su sensore da 13 MP che permettono invece di scattare fotografie a panorami oppure ritratti grazie all’effetto bokeh offerto da una delle ottiche. Si possono chiaramente usare anche per scansionare i documenti al volo, apporre una firma digitale e condividerli direttamente dal telefono.

Per quanto riguarda la sicurezza offre sia un sensore per la scansione delle impronte digitali posizionato sotto lo schermo, sia un modulo per la lettura e la scansione del volto che utilizza gli infrarossi in modo tale da poter funzionare anche al buio più completo, dove l’unica luce disponibile è quella emessa dallo schermo del dispositivo.

Monta una batteria da 4.800 mAh ed è presente la versione 10 di Android. Si tratta di un telefono 4G che può ospitare due schede telefoniche contemporaneamente e mette a disposizione un terzo vassoio per aggiungere una microSD ed andare così ad aumentare lo spazio disponibile per foto, video e documenti da avere sempre dietro.

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche tecniche visibili nella scheda di acquisto, utilizza il processore MT6763 a otto core, 4 GB di RAM e 64 GB di capacità.

Il prezzo di acquisto di X50 Plus è conveniente anche senza promozione: normalmente costa infatti 63 euro ma come dicevamo in questo momento è scontato del 25% su Gearbest. Lo comprate quindi per 47 euro circa. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.