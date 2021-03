Sanda SD01, smartwatch elegante, funzionale e minimale, costa solo 16,25 €

Disponibile online uno smartwatch economico ma multifunzionale: si chiama Sanda SD01 e nel momento in cui scriviamo costa 16,25 euro.

Si tratta di uno smartwatch che incorpora diverse tecnologie per mettere a disposizione le funzioni più utili ricercate in un dispositivo di questo tipo. Oltre a mostrare l’ora può essere utilizzato come monitor per leggere le notifiche ricevute sullo smartphone direttamente dal polso.

Funziona anche come sveglia silenziosa grazie al motorino integrato per generare delle piccole vibrazioni, si può usare per leggere chi sta chiamando o l’ultimo SMS ricevuto, per contare i passi fatti nella giornata e le calorie bruciate. Di notte si può usare per tenere traccia del riposo, e può funzionare anche come telecomando per scattare una foto con lo smartphone posizionato a distanza (magari per un autoscatto in una foto di gruppo).

Tutte queste funzioni si gestiscono attraverso un pulsante di tipo touch integrato nella parte bassa dello schermo. E a proposito, si tratta di un display circolare di tipo OLED da 0.66 pollici monocromatico, con sfondo nero e scritte in verde.

Si collega a qualsiasi iPhone con installata almeno la versione 8 di iOS e smartphone Android con versione 4.4 o successiva tramite tecnologia Bluetooth 4.0. Presenta 32 kb di RAM e 512 kb di capacità, il minimo sindacale utile per far funzionare tutto il sistema: non si possono installare applicazioni di terze parti, quindi si può usare solo per le funzioni che offre di base senza possibilità di aggiungerne di nuove a meno che non sia l’azienda ad offrirle tramite un aggiornamento del firmware.

Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, utilizza un cinturino in morbido silicone (nella versione in vendita è di colore nero) ed è certificato IP66, il che significa che oltre a resistere alle infiltrazioni di polvere i circuiti sono protetti anche dal sudore o da un improvviso scroscio di pioggia.

Pesa appena 20 grammi e la batteria incorporata, da 50 mAh, promette fino a 10 giorni di autonomia con una sola carica, il che lo rende molto interessante perché rispetto ad altri smartphone magari dotati di più capacità, non richiede di essere ricaricato tutti i giorni.

Se volete comprarlo, come dicevamo lo trovate in vendita online. Si chiama Sanda SD01 e al momento costa 16,25 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.