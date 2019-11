Lo smartwatch Umidigi Uwatch 2, ultrasottile ed elegante, in offerta a soli 28,19 euro

Sono tantissimi gli smartwatch attualmente in circolazione ma Umidigi Uwatch 2 è davvero particolare. La sua cassa, anzitutto, è sottilissima e di forma circolare, richiamando lo stile di un orologio classico pur però includendo le tecnologie più recenti.

Ha un sistema operativo proprietario ma può funzionare con qualsiasi iPhone sul quale è installata almeno la versione 8 di iOS oppure su smartphone Android con almeno la versione 4.4 del sistema operativo del robottino verde. Si controlla tramite apposita applicazione e si collega al telefono tramite Bluetooth 4.0, trasformandosi in un vero e proprio dispositivo Smart da polso.

Oltre a contare i passi ricorda all’utente di alzarsi e camminare per qualche minuto quando è rimasto troppo tempo a sedere, monitora la qualità del sonno di notte e la frequenza cardiaca di giorno, trasformandosi in un controller remoto per lo smartphone per controllare la musica o scattare le fotografie a distanza.

Ovviamente sul suo display IPS da 1,33 pollici sono raccolte tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone, potendo così dare uno sguardo alle ultime notizie senza doverlo tirare fuori dalla tasca. Ottima la costruzione: è realizzato interamente in metallo, mentre il cinturino è in robusto silicone.

Per quanto riguarda i dati tecnici: schermo con risoluzione 240 x 240 pixel, processore Nordic-Nrf52832, 64K di RAM, 512K di capacità, impermeabile IP67, batteria da 180 mAh con 25 giorni di autonomia in Standby, circa 7 giorni di uso intenso e ricarica completa in 3 ore.

Se interessati, al momento Umidigi Uwatch 2 si compra su Cafago al prezzo di circa 28 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.