Lo spazzolino sonico Monclique X-7 è in offerta a soli 10,14 euro

Chi cerca uno spazzolino sonico per lavarsi i denti in maniera pratica ed efficace, ora può spendere pochissimo comprando Monclique X-7. Al momento infatti, grazie ad un codice, si compra su Gearbest per soli 10,14 euro.

Come detto si tratta di uno spazzolino sonico: la pulizia orale quindi non avviene tramite la rotazione delle setole ma attraverso le vibrazioni della testina. Questa soluzione è la più apprezzata da chi ha gengive delicate o che in generale vuole mantenere il controllo della spazzolatura beneficiando però delle vibrazioni per godere di una pulizia più profonda, rapida e precisa.

Il modello in offerta include sei diverse modalità, in modo da poter adattare la vibrazione in base alle proprie preferenze del momento. Si va cioè a regolare il numero di vibrazioni, da 32.000 a 42.000 volte al minuto. Utilizza le setole antibatteriche DuPont, caratterizzate dalla punta arrotondata che risulta più delicata sulle gengive. La testina in dotazione è piuttosto elastica così da poter assorbire parte della forza con cui la si schiaccia sulle pareti dentali.

E’ uno spazzolino piuttosto silenzioso (al massimo delle vibrazioni, il rumore generato è al di sotto dei 50 dB) e dotato di un sistema che avvisa l’utente di cambiare zona ogni 30 secondi e lo informa quando sono trascorsi due minuti dalla sua accensione, in modo tale da poter interrompere la pulizia (due minuti infatti sono il tempo stimato dai dentisti per garantire una pulizia totale).

Funziona a batteria: c’è la ricarica rapida via USB che, in 4 ore, porta la batteria da zero a cento. Se usato quotidianamente, l’autonomia stimata è di circa due mesi con una sola carica, il che vuol dire che se si parte per un viaggio inferiore a questo lasso di tempo, basta portarsi dietro manico, testina e dentifricio e si può stare tranquilli per tutta la durata della vacanza.

Chiaramente, stando a contatto con l’acqua, è certificato IPX7 in modo tale da poter mantenere la propria integrità per tutto il periodo in cui viene utilizzato. E’ costruito interamente in ABS, pesa appena 90 grammi ed è venduto insieme al cavo di ricarica e quattro testine di ricambio.

Come dicevamo, al momento si può comprare in sconto su Gearbest. E’ proposto in offerta lampo a 11 euro ma se inserite il codice MONCLIQUEX7 nel carrello prima dell’acquisto ve lo portate a casa per 10,14 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.