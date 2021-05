Luce LED anulare per tutti i dispositivi in offerta lampo a 5,07 euro

In un mondo in cui le pandemie sono la nuova normalità, le videoconferenze sono diventate la via preferenziale per la comunicazione in sicurezza: perciò investite i 5,07 euro dell’offerta lampo per comprare una luce che migliora la visibilità della fotocamera del dispositivo in uso.

Si tratta più precisamente di una luce anulare, di quelle quindi che creano un anello di luce intorno alla fotocamera per migliorarne la visibilità. Utilizza 36 piccoli LED che possono quindi circondare la fotocamera di qualsiasi dispositivo, dallo smartphone per i selfie al tablet o al computer portatile per le videochiamate. Grazie all’impiego di un ingegnoso sistema di aggancio, che si compone praticamente di un’ampia pinza, si può perfino agganciare ai monitor con videocamera incorporata, come gli iMac di Apple, andando così a migliorare le videochiamate in tutti quegli ambienti che sono scarsamente illuminati.

L’intensità luminosa del fascio di luce può essere regolato su tre diversi livelli pigiando un pulsante posizionato sul retro della pinza, in modo tale da bilanciare così l’illuminazione del volto in base a quanta luce c’è nell’ambiente, evitando quindi di illuminarlo troppo (restando non solo abbagliati, ma creando anche l’effetto “fantasma” sulla pelle) o in quantità insufficiente. Inoltre rispetto a molte soluzioni simili che troviamo sul mercato non utilizza batterie sostituibili come le stilo AAA ma incorpora una batteria ricaricabile tramite microUSB (anche da una powerbank) da 250 mAh che fornisce fino a 45 minuti di illuminazione continua con una sola carica.

Questa luce LED anulare consuma soltanto 2 Watt e produce una luce con temperatura colore pari a 5600 K, quindi con una tonalità molto vicina al bianco neutro con leggere sfumature tendenti al blu. E’ costruita interamente in plastica e presenta un diametro di 8,3 centimetri mentre lo spessore è di 3,5 centimetri. Il prezzo di listino è di 9,30 euro ma attualmente si compra in offerta lampo a 5,07 euro, quindi con uno sconto pari al 45%.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.