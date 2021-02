Luce LED modulare, cinque barre luminose in sconto a 73,69 euro

Non è la prima lampada modulare di cui vi parliamo, ma a differenza delle piastrelle che si appendono alla parete quella in promozione oggi su Gearbest a 73,69 euro è una soluzione che combina cinque barre LED che possono essere disposte in modo tale da illuminare un angolo morto di una delle stanze di casa.

Le barre si agganciano tra loro tramite un sistema magnetico e la base si costruisce utilizzando un adattatore a tre vie alle quali fissare due barre come sorta di “piedini” luminosi, mentre le tre barre restanti si possono impilare una sull’altra per creare uno stelo di luce.

La lunghezza di ciascuna barra è pari a circa 50 centimetri, quindi l’altezza massima che raggiunge la lampada è di 150 centimetri. Tuttavia se si decide di non utilizzare il connettore si possono anche affiancare le barre una dopo l’altra ed ottenere così una strisce di luce LED lunga due metri e mezzo, magari per illuminare il retro di una postazione TV, un divano o il lato di una libreria.

Gli usi che se ne possono fare sono limitati soltanto dalla propria immaginazione e la modularità del sistema fa sì che possa essere adattato in base alle proprie esigenze, anche quelle del momento. Per la gran parte del tempo si potrebbe infatti usare, grazie all’adattatore, come lampada LED da terra, da affiancare magari ad una poltrona per leggere un libro prima di andare a dormire e poi occasionalmente, magari in occasione di una festa, smontarla e rimontarla per creare un punto luce in un’altra zona della casa.

La struttura è costruita principalmente in policarbonato e il controllo del sistema può avvenire a distanza. In confezione – si legge nella scheda tecnica – è infatti presente un telecomando dal quale oltre all’accensione e allo spegnimento dovrebbe essere possibile regolare anche il colore della luce. Si tratta infatti di barre LED con luce RGB che, come dimostrato dalle immagini pubblicitarie, possono essere accese anche formando una luce di un solo colore, ricreando così ad esempio una luce giallo-arancio dalle tonalità calde per la lettura serale suggerita poc’anzi.

Nel titolo dell’inserzione si leggono anche le parole “App WiFi” il che lascia supporre che questo sistema possa essere controllato anche tramite applicazione dallo smartphone previo collegamento della lampada alla rete WiFi di casa. Va inoltre notato che il sistema di alimentazione avviene tramite USB, quindi è sufficiente collegare la spina ad un qualsiasi alimentatore presente in casa per fornire la quantità di energia sufficiente per accendere la lampada.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo al momento è in offerta su Gearbest: costa 73,69 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.