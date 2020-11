Luce Xiaomi Mijia MJGJD01YL per Notebook, PC e Mac: prendetevi cura dei vostri occhi a 45,57 euro

Se siete tra coloro che utilizzano il PC anche nelle ore serali, vi servirà certamente una lampada in grado di proteggere i vostri occhi, ed evitare che si affatichino quando state davanti ad uno schermo. La lampada Xiaomi MJGJD01YL, che si appende al monitor, fornirà una luce ideale per non proteggere la vista. Al momento è in offerta lampo a poco più di 45 euro. Clicca qui per acquistare.

La lampada appartenente all’universo Xiaomi Mijia si appende al monitor, in modo da non occupare assolutamente spazio sulla scrivania, fornendo al tempo stesso una illuminazione ottimale, che non arriva diretta sugli occhi, e che illumina soltanto il monitor.

Questo grazie al design di proiezione in avanti asimmetrico, che crea un fascio di luce che non abbaglia direttamente l’utente e che non crea nessun riflesso sul monitor. La lampada raggiunge un indice di resa cromatica pari a 90, che ripristina i dettagli di colore e non affatica in alcun modo la vista.

Oltre alla lampada, compresa nel box troverete anche un telecomando wireless, che può essere posizionato accanto a mouse e tastiera e che fungerà da centro di controllo per l’illuminazione. Grazie a semplici tap o rotazioni sarà possibile l’intensità del fascio luminoso.

La lampada gode di una interfaccia USB-C, così da poter essere collegata facilmente al monitor, e accendersi di conseguenza. Ottimizzata per l’utilizzo notturno, e per non abbagliare l’utente, offre luci calde o più morbide, a seconda dell’orario di lavoro in cui si sta davanti al monitor.

Per questo, infatti, la lampada propone diverse temperature di colore, così da adattarsi al meglio alla luce ambientale e, dunque, proteggere la vista a qualsiasi ora del giorno e della notte, potendo raggiungere una temperatura di colore compresa tra 2700 e 6500K.

La lampada è leggera, pesa appena 60 grammi, e ha dimensioni di 2,30 x 2,30 x 44,80 cm, potendo adattarsi sia a monitor curvi, che piatti.

Solitamente ha un prezzo che va oltre 70 euro, ma al momento si acquista in offerta con il codice sconto GBMIHLAMP a 45,57 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.