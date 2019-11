Luci natalizie musicali impermeabili da 300 LED, in offerta a 28 € su Amazon

Il Natale si avvicina e se volete preparavi per tempo per addobbare al meglio la vostra casa, queste luci musicali natalizie in offerta su Amazon possono fare al caso vostro.

Si tratta di una lunga striscia della lunghezza di 10 metri (2 strisce da 5 metri l’una) con 300 LED colorati inclusi con certificazione IP65, perfette dunque non solo per gli interni ma anche per chi decidesse di posizionarle all’esterno.

Particolarità di queste strisce LED è l’inclusione di un microfono che permette al gadget di “ascoltare” la musica e di sincronizzare l’illuminazione con il ritmo percepito.

Si tratta di una soluzione perfetta per addobbare gli interni e farli illuminare al ritmo di musiche natalizie, ma la soluzione è perfetta anche durante altri periodi dell’anno, per chi magari vuole organizzare una festa in casa.

Grazie al telecomando incluso sono disponibili modalità multiple di illuminazione con 16 diversi colori tra cui scegliere, 4 modalità di regolazione della luminosità, 4 modalità musicali, 4 modalità di illuminazione e molte altre opzioni.

Infine le strisce sono particolarmente facili da installare grazie al design sottile e alla presenza di una adesivo sul retro che consente il collegamento praticamente ovunque.

Disponibile anche una funzione di cronometraggio per il risparmio energetico con intervalli di 30min / 60min / 90min / 120min, per decidere la durata del funzionamento e non sprecare energia.

Le luci colorate TASMOR sono in vendita su Amazon a 28 euro circa cliccando su questo link diretto. Se vi state preparando per il Natale, l’occasione è imperdibile.