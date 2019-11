Luminar Flex Plugin a soli 4 dollari per ritoccare le foto come dei Pro

Volete ritoccare le foto come professionisti? Luminar Flex è il plugin che vi serve e grazie a BundleHunt lo comprate in sconto a soli 4 dollari.

L’applicazione, che funziona anche come plugin per Photoshop, Lightroom Classic e Apple Foto, è quella di cui vi abbiamo parlato tempo fa con una recensione che vi invitiamo a leggere per comprenderne il funzionamento.

Ma se non avete tempo, il suo scopo è presto detto: migliorare le fotografie in maniera automatica, usando filtri già pronti e miscelando il tutto con un’eccellente intelligenza artificiale che è in grado di interpretare le scene applicando un ritocco di qualità.

In termini pratici è una sorta di Lightroom che parte dal presupposto che non avete tempo, manualità o creatività sufficienti per manovrare il pur potentissimo software di Adobe. Luminar Flex fa infatti praticamente (quasi) tutto quello che fa Lightroom ma lo fa utilizzando, come detto, set di filtri ciascuno dei quali ha una funzione specifica.

Ciascun filtro, che in realtà passa per la regolazione di livelli, curve e così via, è poi a sua volta modificabile in maniera semplice determinando la sua intensità. Oppure è anche possibile operare sui “potenziometri” che l’intelligenza artificiale ha gestito per conto vostro.

Intensifica i colori, aumenta il dettaglio, elimina il rumore, ritocca il cielo, schiarisce le ombre, simula l’effetto HDR e molto altro. Tutte cose, come detto, che si possono fare anche con Lightroom, ma che per ottenerle si deve lavorare molto, spesso decine di minuti. Con Luminar Flex basta invece qualche click.

Per acquistare Luminar Flex Plugin a 4 dollari invece che a 70 dollari basta sbloccare il bundle di BundleHunt pagando una piccola tassa di ingresso: nel momento in cui scriviamo è di soli 2,5 dollari ma questo prezzo crescerà o diminuirà, a sorpresa, di giorno in giorno.

In pratica se acquistate questo programma con BundleHunt spenderete complessivamente 5,5 dollari invece di 70 ma volendo potrete anche aggiungere altri software per Mac in super-sconto e pagare il tutto davvero pochissimo.

