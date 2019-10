M 4 Smart Band, il clone della Xiaomi Mi Band 4 si compra a soli 7.99 euro

Chi di clone ferisce, di clone perisce, si potrebbe dire. Tocca infatti a Xiaomi vedersi uno dei suoi prodotti di punta clonati, nello specifico la smart band best seller Mi Band 4, che viene minuziosamente riprodotta (per lo meno dal punto di vista estetico) da questa M 4 Smart Band, dispositivo dedicato al fitness che costa meno della metà rispetto al prodotto cui si ispira.

Una beffa per Xiaomi, brand che che si è affermato sul mercato di massa prendendo ispirazione da altri brand più famosi, fra cui senza dubbio Apple. Questa M 4 Smart Band assomiglia in tutto e per tutto alla popolare Mi Band 4, tanto che ad osservarla sembra difficile riconoscerla.

E’ dotata di uno schermo TFT da 0.96 pollici ed include le classiche funzionalità tipiche di ogni smartband, quali il tracciamento delle attività sportive, podometro, monitoraggio del sonno, cardiofrequenzimetro e funzionalità di notifica.

Meno performante della Mi Band 4 invece in situazioni “bagnate”: la certificazione è infatti solo quella di IP67, quindi non adatta al tracciamento delle attività acquatiche come immersioni o nuoto.

Ridotta anche l’autonomia, che raggiunge “solo” 10 giorni in stand by, risultato comunque più che buone considerando la maggior parte delle smart band in circolazione.

Il punto di forza di questa M 4 Smart Band è ovviamente il prezzo: solo 7.99 euro con spedizione gratuita cliccando questo link diretto.

Se vi piace il look della Mi Band 4 ma volete spendere niente, allora questa M 4 Smart Band è il gadget che fa per voi.