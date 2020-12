M5, la smartband clone di Xiaomi Mi Band 5 costa soli 5 € con coupon dedicato

Prezzo da “furto” quella di M5 la smartband che possiamo definire il più spudorato clone della della Mi Band di Xiaomi, che costa appena 5 euro grazie al coupon H5BA956A08153000.

Del bracciale Xiaomi riprende l’estetica, con il look che effettivamente fa pensare al più noto dispositivo cinese. M5 non gode dello stesso sistema operativo della Mi Band, anche se a livello generale ne condivide qualche funzione. Tra queste possiamo citare il sensore per tracciare il battito cardiaco in grado di fornire comunque un dato di riferimento orientati.

Oltre alla funzione di cardiofrequenzimetro, il bracciale M5 offre anche altre funzionalità, come il monitoraggio della pressione arteriosa, la possibilità di tracciare il sonno oltre alle attività sportive.

Naturalmente, ingloba anche le funzioni più tradizionali, come il semplice contapassi, che comunque rappresenta alla fine uno degli elementi che gli utenti utilizzano di più. Non manca, inoltre, anche il conteggio delle calorie bruciate e la certificazione di impermeabilità a livello IP67 ed una batteria che può contare su 10 giorni di autonomia.

Il bracciale integra anche le funzioni di notifica, permettendo la visualizzazione al polso delle chiamate e dei messaggi in entrata. Altre funzionalità di particolare interesse sono la sveglia e la possibilità di scattare foto a distanza con lo smartphone, semplicemente utilizzando il bracciale.

In confezione è naturalmente presente tutto l’occorrente per utilizzarla da subito. Oltre al bracciale, infatti, anche il caricabatterie e un manuale d’uso.

Al momento il bracciale fitness M5 si trova in offerta lampo direttamente a questo link diretto dove si può acquistare a circa 5 euro applicando il coupon H5BA956A08153000 in fase di acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.