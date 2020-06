MacBook Air 256 GB al prezzo più basso di sempre: solo 999 euro

Se vi serve un MacBook Air è il momento di comprarlo si eBay. Il rivenditore on line, per tramite di una grande realtà Monclick, vi offre la versione da 256 Gb ad un prezzo mai visto: 999 euro. Avete capito bene. Stiamo parlando di meno di mille euro per il MacBook Air 2020, il più recente e forse più interessante prodotto della Mela nel rapporto tra prezzo e prestazioni.

Macitynet l’ ha recensito qui, ma se volete una sintesi dovreste sapere che queste macchine pur identiche dal punto di vista del fattore di forma e della qualità del display (Retina 13″) cambiano diverse cose al loro interno. La principale è il processore che è un 1.2 GHz Core i7 con turbo boot a 3.8 GHz. Test indipendenti hanno dimostrato che la CPU sommata alle prestazioni della GPU Iris Plus offre significativi incrementi in fatto di prestazioni.

Tra le novità più interessanti a tastiera con meccanismo a forbice, costruita seguendo il modello di quella che abbiamo visto sui MacBook Pro 16″. In più oggi il disco SSD parte da 256 GB di capacità e può essere configurato fino a 16 GB. Viene anche supportato per la prima volta un display esterno fino a 6K su una delle due porte Thunderbolt 3.

Amazon offre questi Mac a prezzi davvero interessanti e resta ancora oggi imbattibile se volete il modello da 512 GB (che viene presentato a 1383 euro), ma per la versione da 256 GB nessuno è in grado di fare una offerta migliore di Monclick. 999 euro (versione space grey) rappresenta uno sconto del 18% rispetto al listino che è di 1229 euro.

