MacBook Air con M3 a 3 nanometri atteso nel 2023

Lo scorso mese di dicembre l’analista Ross Young ha anticipato che quest’anno arriverà un nuovo MacBook Air 15,5” indicandolo per la primavera, ora invece dalla catena di approvvigionamento Apple si apprende che i fornitori si stanno preparando per realizzare un nuovo MacBook Air con chip Apple a 3 nanometri, presumibilmente Apple Silicon M3, ma l’arrivo è indicato per la seconda metà di quest’anno.

Purtroppo il report di DigiTimes non indica né il nome del processore, né altri dettagli della macchina, ma in base a quanto trapelato finora, oltre che dalla tabella di marcia ufficiale del costruttore di chip TSMC, si pensa possa trattarsi del prossimo chip Apple Silicon M3. Comunque si parla di nuovi MacBook Air fin da marzo del 2022.

La sequenza di lancio indicata corrisponde a quella già seguita da Apple per le prime due generazioni dei suoi super chip per Mac: Apple M1 in MacBook Air, poi le versioni Pro e Max per i portatili e desktop professionali. Stessa cosa per Apple Silicon M2: prima in MacBook Air, poi nelle versioni Pro e Max nei MacBook Pro 2023 14″ e 16″ annunciati il 17 gennaio, insieme a Mac mini M2 e M2 Pro.

Il prossimo MacBook Air è il candidato perfetto per il primo chip Apple Silicon M3, e qui torniano alla tabella di marcia di TSMC. Quest’ultima, che sforna tutti i chip e processori di Apple, ha avviato per la prima volta la produzione con tecnologia a 3 nanometri alla fine del 2022 e Apple è certamente tra i primi clienti a sfruttare questo nuovo costoso processo. Secondo alcuni osservatori Apple potrebbe addirittura essere l’unico marchio a proporre chip a 3 nanometri entro quest’anno.

Sia il prossimo A17 Bionic per iPhone 15 Pro di settembre, che il prossimo chip M3 per Mac potrebbero essere così i primi chip al mondo costruiti con tecnologia a 3 nanometri. L’unico dettaglio che non corrisponde sono le date attese di rilascio. Le anticipazioni dai fornitori infatti puntano alla seconda metà del 2023, invece Ross Young indicava la primavera: non ci sono dubbi che specifiche e data più precisi emergeranno nelle prossime settimane.

Invece per il 2024 è già stato previsto il primo MacBook Air con schermo OLED.