MacBook Pro 16″ sbarca anche su Amazon

Il MacBook Pro 16″ arriva anche su Amazon. La presenza della macchina che Apple ha presentato solo la scorsa settimana non è ancora visibile (in vetrina troviamo ancora solo il modello da 15″ che però al momento non è acquistabile), ma è già possibile comprare anche se con tempi di spedizione lunghi, come del resto sono lunghi i tempi di spedizione su Apple Store.

Ricordiamo che il MacBook Pro 16″, pur dimensionalmente ed esteticamente simile a quello di cui prende il posto, introduce una lunghissima serie di novità come un processore molto più potente, nuove schede grafiche, un sistema audio evoluto e sofisticato sia per altoparlanti che per microfoni e il display di dimensioni superiori. Infine c’è anche la nuova tastiera con meccanismo a forbice che dovrebbe costituire un enorme passo avanti, come confermato anche dalle prime prove, rispetto a quella precedente con meccanismo a farfalla, molto criticata proprio dai professionisti.

Come abbiamo accennato per ora su questa macchina ci sono tempi lunghi di consegna. Secondo la previsione di Amazon (che di solito è estremamente attendibile) vi arriverà tra il 12 e il 29 dicembre. La tempistica più “ottimistica” è in linea con quella che elabora la stessa Apple. Acquistando su Apple Store la consegna infatti oggi è tra il 3 e il 5 dicembre. Comprando su Amazon però ci sono alcuni vantaggi a fronte di un tempo un po’ più lungo (almeno al momento; non è da escludere che i tempi possano migliorare) tra cui la garanzia della protezione del prezzo (se scenderà, come possibile su Amazon e non su Apple store, pagherete il prezzo scontato) e la possibilità di restituire la macchina fino al 31 gennaio in virtù della offerta di Natale di Amazon che ha allungato i tempi di rimborso per ogni acquisto fatto dal primo novembre fino a fine dicembre.