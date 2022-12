Converti DVD in MP4 con MacX DVD Ripper Pro, acquista 1 e ricevi 4 regali gratuiti per Natale

Se vi serve un software specializzato sul DVD-ripping – procedura che consente di digitalizzare i filmati contenuti sul disco fisico salvandoli sul proprio computer e smartphone – non fatevi sfuggire l’offerta di Natale su MacX DVD Ripper Pro, che per l’occasione scende al prezzo più basso con un apprezzatissimo omaggio incluso.

A cosa serve

Questo programma è principalmente utilizzato per digitalizzare DVD di film vecchi/nuovi/crittografati, serie TV e qualsiasi altro DVD su MP4, tanto più che grazie alla tecnologia di accelerazione GPU integrata di livello 3 è tra i più veloci in circolazione.

Può così digitalizzare DVD in MP4, HEVC/H.265, H.264, MOV, FLV, MPEG4 e altri 350 diversi formati, esportando poi i film in DVD su iPhone, iPad, Android, lettori multimediali per auto, TV e Mac.

E’ in grado di convertire qualsiasi DVD, vecchio o nuovo che sia, compresi serie TV e DVD per bambini. Può anche essere usato per creare una copia di backup del disco attraverso una immagine ISO in modo da preservarne la qualità, e così riesce a rippare un DVD completo alla massima velocità (circa 5 minuti).

Cosa cambia con la versione 6.7.1

L’ultima versione attualmente in circolazione è la numero 6.7.1 e apporta diversi importanti miglioramenti rispetto alla precedente. Anzitutto, il Kernel di analisi DVD è stato migliorato, consentendogli così di gestire i dischi con protezione LaserLock; è stata poi migliorata la velocità di conversione dei DVD in 1080p e quella dei DVD in HEVC su macchine Apple M1/M2.

E’ stata inoltre ottimizzata la qualità dell’immagine per la visualizzazione HDTV e la gestione dei dischi DVD con errori di masterizzazione; infine sono stati aggiunti i profili per iPhone 14/Plus e iPhone 14 Pro/Max.

Come provarlo gratis

Se MacX DVD Ripper Pro vi interessa potete scaricare la versione di prova gratuita in modo da testarne le funzionalità sui vostri computer e solo a quel punto decidere se acquistarlo oppure no.

La promozione

In tal caso però vi conviene approfittare della promozione attualmente in corso perché per Natale l’azienda ha deciso di tagliare il prezzo abbassandolo al minimo storico. Normalmente infatti costa 79,95 € e durante il Black Friday è sceso a 44,95 €, ma l’offerta attuale è ancora più conveniente perché porta il prezzo finale a 39,95 €.

Non solo: in questa occasione, oltre a spendere il minimo, ottenete in omaggio quattro ottimi software del valore complessivo di 155,84 €, quindi lo sconto finale è pari all’82%.

Praticamente è come compri-1-ricevi-4 perché insieme alla licenza a vita per MacX DVD Ripper Pro ottenete quella a vita di MacX MediaTrans (39,95 €), molto buono per il backup di iPhone e la gestione dei suoi dati; la licenza semestrale di MacBooster 8 (29,94 €) con cui rintracciare e risolvere i problemi del Mac; Coolmuster Data Recovery per Mac (85,95 €) per recuperare i file cancellati su Mac; e 5KPlayer, il video player per Mac compatibile con Airplay e DLNA che sfida VLC.