MAGIC REFINER MK14, la tastiera meccanica RGB con interruttori blu in sconto con coupon a 34,39 euro

Gamer all’ascolto unitevi. Ecco la tastiera meccanica RGB con interruttori blu che stavate cercando. Non serve svenarsi, perché grazie ad un codice sconto la pagherete appena 34,39 euro. Clicca qui per acquistare.

La tastiera propone un corpo compatto con 68 pulsanti, comoda da trasportare. Ha un pannello metallico, per un touch and feel ottimale, oltre che resistente. Tutti i tasti godono di anti-ghosting, per una risposta sempre precisa. Ogni tasto è dotato di interruttore blu, per una sensazione confortevole al tocco, ed estremamente veloce, elemento che certamente farà la felicità di tutti i game all’ascolto.

La tastiera gode di retroilluminazione RGB personalizzata, che gli conferisce un aspetto aggressivo, adatto e orientato al gaming, anche se potrà essere spento, o comunque smorzato, con tonalità meno accese.

Si tratta di una tastiera con filo, come spesso accade con tastiere del genere, dotate di retroilluminazione RGB, che dunque graverebbero troppo sulla batteria. La lunghezza del Cavo è comunque molto elevata, di 1.8 metri, e culmina con una interfaccia USB 2.0. La tastiera è davvero resistente e il produttore assicura una longevità di un minimo di pressioni pari a 60. milioni.

https://it.gearbest.com/keyboards/pp_009966271426.html?wid=1433363&lkid=10774628

La velocità di risposta dei tasti è di appena 7ms, mentre la tastiera pesa 672 grammi, per dimensioni di 31,00 x 10,10 x 3,70 cm.

Solitamente ha un costo di oltre 50 euro, ma al momento si acquista a 34,39 euro grazie al codice sconto MAGICREFINER direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.